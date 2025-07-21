Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Şaşırttı! Dev Batarya ile Geliyor

Ocak ayında Redmi Note 14 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Note 15 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile bilrikte Redmi Note 15 Pro+'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon dev batarya ile gelecek.

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 15 Pro+, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon dev bataryaya rağmen ince olacak.

Telefonda Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Redmi Note 15 Pro+, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelebilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefon AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunabilir.

Redmi Note 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Note 15 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.