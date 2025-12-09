Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı 5 Telefonu Global Pazara Geliyor

Xiaomi, orta segmentte konumlanan beş telefonunu global pazara getirmeye hazırlanıyor. Yaşanan bir gelişme ile birlikte Redmi Note 15 serisindeki hangi modellerin global pazara geleceği belli oldu. Çok şık tasarıma sahip olan Android telefonlar uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

Redmi Note 15 Serisindeki Hangi Modeller Globele Gelecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre beş farklı Redmi Note 15 modeli global pazara gelecek. Bu modeller arasında Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G yer alacak. Redmi Note 15 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü, Almanya merkezli bir e-ticaret platformunda 299 euro (14.839 TL) fiyat etiketiyle görüntülendi.

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Redmi Note 15'in Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

8 GB Depolama: 256 GB

Bütçe dostu Android telefonda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve Adreno 710 GPU bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alıyor.