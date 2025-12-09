Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı 5 Telefonu Global Pazara Geliyor
Redmi Note 15 serisindeki hangi modellerin global pazara geleceği belli oldu. İşte Xiaomi'nin uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonlarına dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Beş farklı Redmi Note 15 modeli global pazara gelecek.
- Globale gelecek modeller arasında Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G yer alacak.
- Redmi Note 15 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü, 299 euro (14.839 TL) fiyat ile görüntülendi.
Xiaomi, orta segmentte konumlanan beş telefonunu global pazara getirmeye hazırlanıyor. Yaşanan bir gelişme ile birlikte Redmi Note 15 serisindeki hangi modellerin global pazara geleceği belli oldu. Çok şık tasarıma sahip olan Android telefonlar uygun fiyata güçlü donanım sunacak.
Redmi Note 15 Serisindeki Hangi Modeller Globele Gelecek?
Ortaya çıkan bilgilere göre beş farklı Redmi Note 15 modeli global pazara gelecek. Bu modeller arasında Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G yer alacak. Redmi Note 15 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü, Almanya merkezli bir e-ticaret platformunda 299 euro (14.839 TL) fiyat etiketiyle görüntülendi.
Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Ağırlık: 207 gram
- Boyut: 163,34 x 78,31 x 7,91 mm
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 6.580 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 210 gram
- Boyut: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm
- İşlemci: Dimensity 7400
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
Redmi Note 15'in Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.520 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 178 gram
- Boyut: 164 x 75,42 x 7,35 mm
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
