vivo'dan 7.200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon! 120Hz Ekranı Var

vivo, yeni bir akıllı telefon tanıttı. vivo Y6a olarak adlandırılan model, bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip. Öte yandan dev batarya, yüksek yenileme hızı ve daha birçok önemli özellikle beraber geliyor. Siyah, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan bu modelin tasarımı da epey dikkat çekici görünüyor.

vivo Y6a'nın Özellikleri Neler?

Ekran: 6.75 inç LCD, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.200 nit maksimum parlaklık

6.75 inç LCD, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.200 nit maksimum parlaklık İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 8 GB LPDDR4X (8 GB sanal RAM desteği)

8 GB LPDDR4X (8 GB sanal RAM desteği) Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh kapasite

7.200 mAh kapasite Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Dayanıklılık: IP68 ve IP69 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları

IP68 ve IP69 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları Güvenlik: Yan tarafa entegre parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Yan tarafa entegre parmak izi tarayıcı, yüz tanıma Diğer Özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C, Çift SIM desteği

vivo Y6a'nın Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz, 720 x 1570 piksel çözünürlük sunan 6,75 inçlik CLD ekranla geliyor. Ekran boyutu, video izlemek ve sosyal medyada gezinmek gibi amaçlarla kullanıma uygun. Ekran teknolojisi elbette OLED ekranlar gibi canlı bir görüntü ve derin siyahlar sunmaz ama ekran yanması riskinin düşük olması gibi kayda değer faydaları var.

Akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede çok önemli bir avantaj elde etmeyi mümkün kılıyor. Menüler arasında gezinirken oldukça akıcı bir ekran deneyimi elde ettirir. Bu arada LCD ekranlar genelde parlaklık konusunda biraz zayıf olur ama bu model, diğer çoğu telefonun aksine 1.200 nit maksimum parlaklık değeri ile geliyor. Bu sayede güneşli bir havada yürürken bile ekranı son derece kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Elinizle gölge yapmak gibi zahmetli yollara başvurmanıza gerek bırakmıyor.

vivo Y6a'da Hangi İşlemci Var?

Cihaz, Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi oyunlarda 39-40 FPS, Call of Duty Mobile'da ise 35-40 FPS elde etmeyi mümkün kılıyor. Daha önce POCO M7, vivo Y31 ve vivo Y39 modellerinde de tercih edilen işlemcinin diğer mobil oyunlardaki performansı şu şekilde sıralanabilir:

vivo Y6a Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Yeni telefon, 7.200 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 44W hızlı şarj desteği mevcut.Telefonu çok yoğun kullanma eğiliminde olsanız bile günün büyük bir kısmını yardımcı olacaktır. Hafif kullanımdaysa kullanım süresi 2 günü bulabilir. Hızlı şarj desteği sayesinde de cihazın şarj olması için uzun saatlerce beklemeye gerek kalmayacaktır. Bu arada geçen geçen hafta tanıtılan vivo Y6e 5G, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

vivo Y6a'nın Fiyatı Ne Kadar?

vivo Y6a için sadece 8 GB ram ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor. Bu model için belirlenen fiyat ise 295 dolar. Güncel kurla ele alırsak 13 bin 754 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı da vergilerle birlikte 24 bin 500 TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla satılabileceğinin ayrıyeten altını çizelim.

vivo Y6a Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun şu an Türkiye'de birçok akıllı saati satılıyor. Bunlara örnek olarak vivo Y04, vivo V60 Lite, vivo Y31 5G, vivo Y29s 5G, vivo V60 Lite, vivo V70 FE, vivo X300 Pro, vivo Y19s ve vivo Y18 verilebilir. Tüm bunları göz önüne alacak olursa kvivo Y6a'nın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo Y6a, büyük bir bataryaya sahip. Bunun günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren ama powerbank taşımak istemeyenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütçe dostu bir fiyat etikete sahip olması, dikkate alınması gereken bir diğer artı. Özellikle çok fazla oyun oynamayan, daha çok sosyal medyada vakit geçirenler sayesinde rağbet kazanacaktır.