Xiaomi'den Ucuz Ama Güçlü Akıllı Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Xiaomi ürün yelpazesini çok yakında Redmi Note 17R ile genişletecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyle değişti. Zira son gelişmeler Redmi Note 17R'nin tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17R CMIIT Sertifikası Aldı

Redmi Note 17R, 26021RN18C model numarasıyla CMIIT sertifikası aldı. Bu gelişme maalesef akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor. Bunun yerine cihazın çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı şeklinde ipucu veriyor diyebiliriz. Bununla birlikte son ortaya çıkan raporlar Redmi Note 17R'nin yine önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Redmi 17 5G'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı yönünde.

Redmi Note 17R Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 Batarya: 7.000 mAh üzeri

7.000 mAh üzeri Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Note 17R Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17R, 6,9 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan LCD bir panelle gelecek. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan LCD paneliyse OLED/AMOLED paneller kadar olmasa da günlük kullanımda kullanıcıları çok fazla üzmeyecek bir ekran kaliteli sunacak.

Redmi Note 17R İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Oyun performansında ise PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görebiliyoruz.

Redmi Note 17R Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera mevcut olacak. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih edilecek. Bunları dikkate alarak akıllı telefonun kamera tarafında aşırı kaliteli bir deneyim sunmayacağını söyleyebiliriz. Yani basit fotoğraf çekimleri için ideal olacak gibi görünüyor.

Redmi Note 17R Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Şu an için kesin olmasa da Redmi Note 17R’nin haziran ayında düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte cihazın teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında Redmi Note 17R’nin Çin’e özel kalması söz konusu. Ancak aynı özelliklere sahip olması beklenen Redmi 17 5G ise Türkiye’de satışa çıkacak.

Redmi Note 17R Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 17R’nin fiyatıyla ilgili şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi. Fakat şu ana dek ortaya çıkan sızıntılara göre Redmi 17 5G 170 dolar (7.804 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacak. Bunları dikkate aldığımızda Redmi Note 17R’nin de benzer bir fiyat aralığında satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17R teknik özellikleri itibariyle giriş segmente hitap edecek diyebilirim. Fakat 144Hz yenileme hızı ve 7.000 mAh üzeri batarya gibi dikkat çeken özellikleri de bulunuyor. Fiyat konusunda da kullanıcıları üzmeyecek. Kısacası akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak diyebilirim.