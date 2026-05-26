LoL'de Bu Akıllı Bilekliği Çıkarmak İstemeyeceksiniz! Yakında Türkiye'de

Xiaomi, geçen hafta yeni bir akıllı bileklik tanıttı. Smart Band 10 Pro olarak adlandırılan yeni modelin tanıtımından sadece birkaç gün sonra Türkiye'ye geleceği belli oldu. Kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan global lansmanla birlikte cihazın Türkiye fiyatı da açıklığa kavuşacak.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Xiaomi Smart Band 10 Pro, 28 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek olan global lansmanda tanıtılacak. Daha önce Çin pazarına özel olarak piyasaya sürülen akıllı bileklik, bu tanıtımla birlikte Türkiye'deki kullanıcıların da beğenisine sunulacak. Bununla birlikte cihazın Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı gibi soru işaretleri de ortadan kalkacak.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Türkiye fiyatı her ne kadar açıklanmasa da önceki modele göre bir tahminde bulunulabilir. Bir önceki model Xiaomi Smart Band 9 Pro şu an Türkiye'de 3 bin 499 TL'ye satılıyor. Yeni model, öncekine göre daha gelişmiş özelliklerle birlikte gelecek. Dolayısıyla fiyatının 5 bin TL civarına ulaşması muhtemel.

Hatırlatmak gerekirse cihazın Çin'deki başlangıç fiyatı, 399 yuan olarak belirlenmişti. Bu da güncel kurla 2 bin 695 TL'ye denk geliyor. Vergiler ve diğer maliyetleri hesaba katarsak yine 5 bin TL'lik bir sonuç elde ediyoruz. Tabii, bu kesin bir sonuç değil. Konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığı için farklı fiyata sahip olabileceğini not düşmekte fayda var.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.74 inç

1.74 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 2.000 nit

2.000 nit Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Sağlık: Uyku analizi, nabız ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı takibi

Uyku analizi, nabız ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı takibi Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Pil Ömrü: Günlük kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 8 güne kadar

Günlük kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 8 güne kadar Suya Dayanıklılık: 5 ATM (Terleme, su sıçraması ve benzeri durumlara karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı)

5 ATM (Terleme, su sıçraması ve benzeri durumlara karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı) Oyun Modu: Oyun ilerlemesini izleme, karakter yeniden doğarken titreme, oyun sırasında nabız ve stres seviyesi takibi ile maç sonu durumunuza dair genel özet

Oyun ilerlemesini izleme, karakter yeniden doğarken titreme, oyun sırasında nabız ve stres seviyesi takibi ile maç sonu durumunuza dair genel özet Yazılım: HyperOS 3

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi Smart Band 10 Pro, 1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 60Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bir önceki model Smart Band 9 Pro da 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip ama yeni modelden farklı olarak 1.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Dolayısıyla ekran tarafında önemli bir iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ekran özelliklerinin kullanıcılara ne tür bir fayda sağlayacağını kısaca değinmekte fayda var. Yüksek parlaklık değeri sayesinde akıllı bilekliği güneş altında bile görme sorunu yaşamadan kullanabileceksiniz. Bunun için elinizle gölge yapmanıza gerek kalmayacak. Öte yandan ekran teknoloji sayesinde canlı bir görüntüye kavuşacaksınız.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Akıllı bileklik, tek şarjda 21 güne kadar kullanımı ise sunuyor. Bu süre, AOD yani her zaman açık ekran özelliği etkinleştirildiğinde 8 güne kadar geriliyor. AOD özelliğine ihtiyaç duymayan kişiler için toplam pil ömrünün özellikle sürekli seyahat eden veya açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar için ideal olacağını söylemek mümkün.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Neden LoL'de Çok Gerekli Olacak?

Apple Sağlık ile uyumlu olarak çalışan akıllı bileklik, oyun oynarken nabzınızı ve stres seviyenizi sürekli olarak izliyor. Ayrıca oyun içi ilerlemenizi gösterip karakteriniz canlanırken titreyerek sizi uyarıyor. League of Legends ya da kısaca LoL gibi oyunlarda iyi bir takım işi çıkarılamadığında stres seviyesi çok kolay şekilde artabildiği için maç sonrasında her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için akıllı bilekliğin durumunuza ilişkin sunacağı özeti tercih edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun oyuncular için kritik öneme sahip özellikleri sayesinde çok ilgi görecek bir model olacağını düşünüyorum. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekecektir. Özellikle oyunculara maç sonralarında kapsamlı özetler sunması sayesinde sık sık oyun oynayanlar da cihazı mutlaka satın almak isteyecektir.