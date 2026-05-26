Trump'ın Telefonu Performans Testinde! Alay Konusu Oldu

Donald Trump'ın şirketi The Trump Organization'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı Android telefonu Trump Mobile T1, Geekbench testi ile gündeme geldi. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench sonuçlarına göre telefon, günümüzde piyasaya sürülen orta segment telefonların bile gerisinde kalıyor.

Trump Mobile T1 Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

Trump Mobile T1, Geekbench v6'da tek çekirdek testinde 1.195 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.443 puana ulaştı. 2020 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tek çekirdek testinde 1.184 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.256 puan aldığını belirtelim. Yani Trump'ın yeni telefonu, Geekbench'te altı yıl önce satışa sunulan telefon ile benzer bir performans sergiledi.

2020 yılında satışa sunulan OnePlus 10 Pro tek çekirdek testinde 1.300 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.256 puana ulaştı. 2024 yılında piyasaya sürülen HTC U24 Pro 5G, tek çekirdek testinde 1.41 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.213 puan aldı. 2025'te çıkan Google Pixel 10A'nın tek çekirdek testinde 1.664 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.984 puana ulaştığını belirtelim.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 3.443 puan, telefonun giriş seviyesi ile orta segment arasında konumlandığını gösteriyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, internette gezinmek ve uygulama çalıştırmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 1.195 puan, telefonun günlük kullanımda yani internette gezinmek gibi aktivitelerde akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Trump Mobile T1'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android

Trump Mobile T1'in Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Trump Mobile T1'in İşlemcisi Nasıl?

Donald Trump'ın telefonu, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisine sahip. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 33 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 37 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi daha önce vivo V40, vivo V50, HTC U24 Pro ve vivo Y200 GT dahil olmak üzere birçok telefonda tercih edildiğini belirtelim. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Trump Mobile T1'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğüdne ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulnuuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Trump Mobile T1 Türkiye'de Satılacak mı?

Trump Mobile T1'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Telefonun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına özel bir telefon olarak kalması bekleniyor. Yani telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Trump Mobile T1'in Fiyatı Ne Kadar?

Trump Mobile T1, 499 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 905 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 46 bin TL civarında olabilir. Trump Mobile T1'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Trump Mobile T1'in altı yıl önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 2 ile benzer bir performans sergilemesi şaşırttı. Geekbench sonuçlarına göre telefonun performans anlamında beklentilerin altında kaldığını söyleyebilirim. Bu performansı göz önünde bulundurduğumda telefonun ücretinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Örneğin ABD'de iPhone 17e şu anda 599 dolar (27.495 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Trump Mobile T1 ise 499 dolar seviyesinde.