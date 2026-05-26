8 GB RAM, 120 Hz Ekran ve Dahası! Samsung'un Bütçe Dostu Telefonu Sızdı

Samsung, orta segment akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket bu yılın başlarında Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini kullanıcılarla buluşturmuştu. Görünüşe göre sıradaki model ise Galaxy A27 olacak. Kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntı ise cihazın hem tasarımını hem de teknik özelliklerini gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Samsung Galaxy A27 Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,7 inç, AMOLED, Full HD çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç, AMOLED, Full HD çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB’a kadar

8 GB’a kadar Depolama: 256 GB’a kadar

256 GB’a kadar Arka Kameralar: 50 MP ana kamera 5 MP ultra geniş açı kamera 2 MP makro kamera

Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W kablolu şarj

25W kablolu şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Renk Seçenekleri: Açık Pembe Mavi Siyah

Kalınlık: 7,8 mm

7,8 mm Genişlik: 78,2 mm

78,2 mm Ağırlık: Yaklaşık 200 gram

Samsung Galaxy A27 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy A27, Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Galaxy A36, Redmi Note 15 5G ve POCO M8 modellerinde de kullanılan bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle geliştirildi. Sekiz çekirdekli yapıya sahip işlemcide dört adet 2.4 GHz hızına ulaşabilen Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A55 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafında ise Adreno 710 GPU yer alıyor.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinin mobil oyun performans testleri ise dikkat çekici sonuçlar sunuyor. İşlemci en iyi grafikli mobil oyunlar arasında yer alan Genshin Impact’te en düşük ayarlarda yaklaşık 45-55 FPS, PUBG Mobile’da en yüksek grafik ayarlarında 55-60 FPS sunuyor. En iyi MOBA oyunları arasında yer alan Mobile Legends: Bang Bang’de ise en yüksek grafik ayarlarında 80-90 FPS ile oynanabiliyor. Özellikle orta segment bir işlemci için bu değerlerin oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada Snapdragon 6 Gen 3 yonga setine 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanının eşlilk edeceğini de belirtelim.

Samsung Galaxy A27'nin Ekranı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A27, 6,7 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Bu panelin AMOLED türünde olması bekleniyor. AMOLED ekran teknolojisi; daha canlı renkler, daha yüksek kontrast, daha iyi enerji verimliliği ve yüksek parlaklık gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu sayede cihazın özellikle video izleme ve oyun oynama açısından oldukça iyi bir deneyim sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy A27'nin Kameraları Nasıl Olacak?

Ön tarafında 12 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer verecek Galaxy A27'nin arka tarafında ise 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera bulunacak. Ana kamera günlük fotoğraf çekimlerinde yüksek görüntü kalitesi sunarken, ultra geniş açı kamera özellikle manzara gibi geniş alanları tek kareye sığdırmak için kullanılacak. Makro kamera ise nesnelerin yakından çekilmesine imkan tanıyacak.

İddia edilen çözünürlükler amiral gemisi kadar yüksek bir deneyim sunmayacak olsa da Galaxy A27’nin orta segmentte konumlanacağı düşünüldüğünde günlük kullanım için yeterli olacaktır. Günlük fotoğraf çekimlerinde kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A27'nin Bataryası ve Şarj Hızı Kaç Olacak?

Samsung Galaxy A27’nin enerjisini 5.000 mAh kapasitesindeki bir bataryadan alması bekleniyor. Bu bataryanın günlük kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarması muhtemel. Ayrıca telefonun 25W hızlı şarj desteğiyle geleceğini de belirtelim. Bu sayede cihazın yaklaşık 1,5 saat içerisinde tamamen şarj olabileceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A27 Hangi İşletim Sistemi Üzerinde Çalışacak?

Samsung Galaxy A27’nin kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle çıkması bekleniyor. Buna göre modelin en güncel Android sürümü ve Samsung’un en yeni arayüz yazılımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Bu oldukça önem arz ediyor çünkü akıllı telefonlarda yazılım desteği, performans ve güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

Samsung Galaxy A27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A27’nin tasarımına baktığımızda cihazın selefi Galaxy A26’ya kıyasla büyük değişiklikler sunmadığını söylesek yalan olmaz. Arka tarafta yine alt alta sıralanan ve sol üst tarafa konumlandırılan kamera kurulumu bulunuyor. Kamera modülünün yanında ise LED flaş yer alıyor.

Ön tarafta ise Galaxy A26’ya kıyasla önemli bir değişiklik dikkat çekiyor. Galaxy A26’da damla çentik tasarımı bulunurken Galaxy A27’de daha modern görünen delikli ekran tasarımına geçiliyor. Özçekim kamerası da ekranın üst kısmındaki bu deliğin içerisinde yer alıyor. Bu arada tasarımdan bahsetmişken modelin renk seçeneklerinin ise açık pembe, mavi ve siyah olacağını söyleyelim.

Samsung Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A27’nin tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre akıllı telefonun 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Ortada net bir tarih yok.

Samsung Galaxy A27 Türkiye’de Satışa Sunulacak mı?

Samsung Galaxy A27’nin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Ancak Güney Koreli şirket daha önce Galaxy A26, Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini ülkemizde piyasaya sürmüştü. Hatta bu modellerin başlangıç fiyatları ise sırasıyla yaklaşık 16 bin TL, 23 bin TL ve 27 bin TL şeklinde. Bu doğrultuda Galaxy A27'nin de Türkiye'de satılma ihtimali yüksek. Peki Galaxy A27’nin fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A27’nin fiyatı şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak modelin yaklaşık 300 dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 14 bin TL'ye denk gelse de Türkiye’de vergiler ve kur farkı nedeniyle telefonun 18 bin TL ila 20 bin TL bandında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda Türkiye'de en ucuz telefonlardan biri olabilir.

Editörün Yorumu

Beklenen Samsung Galaxy A27 özelliklerine baktığımızda orta segmentte rakiplerinden ayrılabilecek bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle işlemcisi, 8 GB RAM kapasitesi, AMOLED ekranı ve güncel yazılım desteği cihazı öne çıkaran detaylar arasında yer alabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.