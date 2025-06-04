Xiaomi'den Çok Güçlü Oyun Tableti! Dev Bataryaya Sahip

Xiaomi'nin alt markası Redmi, oyun odaklı yeni tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Tabletin henüz ismi belli değil ancak bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet aşırı güçlü işlemci ve devasa bataryayla gelecek.

Redmi Oyun Tabletinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılan Redmi Pad Pro modelinin ardından yeni bir tablet üzerinde çalışılmaya başlandı. Yeni tablet Çin'in 3C sertifikasyon veri tabanında 25079RPDCC model numarası ile görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

İddiaya göre oyun tableti gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

En iyi tabletler arasında yerini almaya hazırlanan cihaz en az 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Tabletin LCD ekranı 8 inç büyüklüğünde olacak. Cihazın 144Hz veya 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Çift stereo hoparlör ile gelecek tabletin rekabetçi bir fiyata sahip olacağı söyleniyor.

Redmi Oyun Tableti Çıkış Tarihi

Redmi oyun tabletinin bu ayın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.