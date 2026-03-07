Xiaomi'den Bütçe Dostu Tablet Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin bütçe dostu Android tableti Redmi Pad 2, geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtılmıştı. Kısa süre önce ise bu tabletin yeni bir sürümü ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni sürüm, mevcut tabletten daha küçük bir ekrana sahip olacak. Bu sayede tablet, büyük ekran tercih etmeyen kullanıcıların da yönelebileceği seçeneklerden biri olacak.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümü Neden IMEI'de Görüldü?

Redmi Pad 2 9,7 inç olarak isimlendirilen tablet, 604ERP4DG, 2604ERP4DC ve 2604ERP4DI model numaraları ile birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. 604ERP4DG model numarası global sürüm, 2604ERP4DC model numarası Çin sürümü, 2604ERP4DI model numarası ise Hindistan sürümü anlamına geliyor. Yani yeni tablet üç farklı sürüme sahip olacak.

IMEI kayıtları, mobil cihazların resmî lansman öncesinde oepratörler tarafından tanınabilmesi için yapılan bir işlemdir. Yani cihazın bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Yeni tabletin hem 4G LTE destekli hem de yalnızca Wi-Fi desteğine sahip versiyonlarının olacağı söyleniyor. Wi-Fi desteğine sahip versiyonun bazı pazarlarda POCO C Pad ismiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu 9,7 inç

9,7 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen yeni tablet, isminden de anlaşılacağı üzere 9,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Haziran ayında tanıtılan Redmi Pad 2'nin 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim. Yeni tablet IPS LCD ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunabilir.

Önceki tablette MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştrilen Helio 100 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altıa det 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere topalmda sekiz adet çekirdek mevcut. Yeni tablette de MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci görebiliriz.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni tabletin 2026 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de şu anda Redmi Pad 2 satılıyor. Dolayısıyla yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Yeni tablet, tıpkı önceki gibi mint yeşili, lavanta moru ve grafit girisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olabilir.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 299 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 9 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni tabletin ise 8 bin TL civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi Pad 2 9,7 inç sürümü, Redmi Pad 2'yi büyük ekranı nedeniyle tercih etmeyen kişiler için harika seçenek olacak. Yeni tablette Mediatek Helio G100 Ultra kullanılırsa film, dizi ve video izlemek, sosyal medya kullanmak gibi aktivitelerin yanı sıra PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performansın elde edileceğini söyleyebilirim.