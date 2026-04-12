Xiaomi'nin Ucuz Telefonu Yolda! 12 GB RAM'i ve 6.300 mAh Pili Var

Xiaomi çok yakında ürün yelpazesini Redmi R70m isimli yeni bir modelle genişletecek. Bugüne dek telefonla ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyla değişti. Redmi R70m tanıtımı öncesi önemli bir eşiği aştı ve bu sayede özelliklerinden bazıları belli oldu.

Redmi R70m Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.9 inç

Ekran çözünürlüğü: 1600 × 720 (HD+)

İşlemci: Unisoc UMS9632

İşletim sistemi: Android 16

RAM / Depolama: 4GB / 128GB 6GB / 128GB 6GB / 256GB 8GB / 256GB 12GB / 256GB

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 13 MP + 8 MP

Batarya: 6300 mAh

Boyutlar: 171.56 × 79.47 × 8.2 mm

Ağırlık: 211.5 g

Bağlantı: 5G

Portlar: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Redmi R70m Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi R70m modelinde 6,9 inç boyutlarında HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekran mevcut olacak. Şu an için yenileme hızları belli olmasa da cihazın giriş-orta segmente hitap ettiğini dikkate aldığımızda muhtemelen 90Hz hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

90Hz, 120Hz kadar yüksek olmasa da kullanıcıları üzmeyecek bir yenileme hızı sunuyor. Kısacası menü geçişleri ve web sayfası kaydırmaları gibi birçok senaryoda akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz.

Redmi R70m İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Unisoc UMS9632 işlemcisi mevcut olacak. Giriş segmente hitap eden bu yonga seti maalesef PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi mobil oyunlarda amiral gemisi işlemcileri kadar iyi performans gösteremiyor. Kısacası daha çok Subway Surfers gibi basit oyunlar için uygun diyebiliriz.

Redmi R70m Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ana ve 8 megapiskel çözünürlüğünde bir yardımcı sensör bulunacak. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek diyebiliriz. Yani basit fotoğraf çekimleri için kullanabileceğiniz giriş seviyesi bir kamerayla geliyor.

Redmi R70m Bataryası Nasıl Olacak?

Ürünün en çok dikkat çekecek özelliği 6.300 mAh'lik bataryası olacak. Bu sayede kullanıcılar gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derde düşmeyecekler. Maalesef şarj hızlarıyla ilgili bir bilgi şu an için yok. Fakat, muhtemelen 15W veya 20W hızlarını destekleyecek.

Redmi R70m Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi R70m modelinin fiyat etiketiyle ilgili şu ana dek bir bilgi paylaşılmadı. Fakat giriş segmente hitap ettiğini ve özelliklerini dikkate alırsak muhtemelen 100 dolar (4.465 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Buna da vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 8.500 TL'ye denk geliyor.

Akıllı telefonun teknik özelliklerinin büyük bir kısmının ortaya çıkması nedeniyle kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. Yani en kötü ihtimalle mayıs ayında piyasaya sürülecektir.

Editörün Yorumu

Redmi R70m modeli akıllı telefonlara çok fazla bütçe ayırmak istemeyenler için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. 6,9 inç boyutlarında ekranı, 12GB'a kadar RAM'i ve 6.300 mAh'lik piliyle giriş segmentin en önemli opsiyonlarından birisi olacağını düşünüyorum.