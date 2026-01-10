Xiaomi'den OLED Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası
Redmi Turbo 5'in ekran özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Turbo 5, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8500 işlemcisinden alacak.
- Turbo 5'te 50 MP ana kamear ve 8 MP ikinci kamera bulunacak.
Redmi Turbo 5 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi ortaya çıkan Redmi Turbo 5'in bu kez ekran özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.
Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8500
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh üzeri
- Hızlı Şarj: 100W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi Turbo 4'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 6,6 inç civarı bir ekran boyutu görebiliriz.
Telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Dimensity 8400 Ultra bulunuyor.
Redmi Turbo 5'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kameranın detayları ise henüz belli değil. Telefon 7000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü
vivo X300 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Android telefon, çift 200 megapiksel kamera ile birlikte gelecek. İşte telefonun detayları!
Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Bütçe dostu Android telefon Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.350 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.974 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.