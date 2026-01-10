Xiaomi'den OLED Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

Redmi Turbo 5 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi ortaya çıkan Redmi Turbo 5'in bu kez ekran özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh üzeri

7000 mAh üzeri Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi Turbo 4'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 6,6 inç civarı bir ekran boyutu görebiliriz.

Telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Dimensity 8400 Ultra bulunuyor.

Redmi Turbo 5'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kameranın detayları ise henüz belli değil. Telefon 7000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.350 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.974 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.