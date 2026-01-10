Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo'nun X300 Ultra isimli yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X300 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çift 200 megapiksel kamerası ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip oalcak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP LYT901

200 MP LYT901 Ultra Geniş Kamera: 50 MP LYT828

50 MP LYT828 Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7000 mAh civarı

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde LYT901 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde LYT828 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen X300 Ultra, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. X200 Ultra'da 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de 6,8 inç civarı ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

vivo X300 Ultra 7000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyacak. X200 Ultra'da 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. X300 Ultra'da da 90W civarı hızlı şarj teknolojisini görebiliriz. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.