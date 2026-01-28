Motorola'dan 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Fiyatı Şaşırttı

Motorola Edge 70 Fusion hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Fusion'ın fiyatı ortaya çıktı. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat ile birlikte gelecek. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı da sunacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70 Fusion'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 478,90 euro (24.938 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemine sahip Edge 70 Fusion'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Adreno 810 GPU'ya sahip akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Edge 70 Fusion, 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.