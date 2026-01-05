Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Güçlü İşlemciye Sahip

Orta segment akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Redmi Turbo 5 Max isimli Android telefonun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere gömre telefon, bütçe dostu bir fiyat etiektiyle satışa sunulacak. Bu ay içerisinde tanıtılacak akıllı telefonda ayrıca MediaTek'in güçlü bir işlemcisi yer alacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin yeni Android telefonu Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 400 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Tanıtımla birlitke akıllı telefonun resmî fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 546 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin 15 Ocak tarihinde Çin'de tantıılması bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro'da Qualcomm'un sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Akıllı telefon 6,8 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 102Hz yenileme hızı sunabilir.

Redmi Turbo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Max, bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 4 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.