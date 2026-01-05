165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Dev Bataryası Var

Realme, Neo 8 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Realme Neo 8'in bu kez yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip Android telefonun renk seçeneği de açıklığa kavuştu.

Realme Neo 8'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Realme Neo 8'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. LED flaşın altında bulunan "120X" yazısı ise akıllı telefonun üst düzey bir periskop telefoto kameraya sahip olabileceğini gösteriyor.

Modülün sağ tarafında NFC yazısını görüyoruz. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da bulunacak. Android telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları konumlanacak. Görselde telefonun mor renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı ise henüz belli değil.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Realme Neo 7'de sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme Neo 8'in 2 bin 500 yuan (15 bin 400 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Realme Neo 7 için 2 bin 199 yuan (13 bin 546 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8, bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. 7000 mAh batarya, 80W hızlı şarj teknolojisi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.