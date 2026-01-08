Xiaomi'den Ucuz Telefon Geliyor! Güçlü İşlemci ve Dahası

Redmi Turbo 5 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan Redmi Turbo 5 Max'in bu kez görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan görüntülere göre akıllı telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefon ayrıca güçlü işlemcisi dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görsellere göre Redmi Turbo 5 Max'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak.Arka yüzeyde Redmi logosu da yer alacak. Telefonun yan tarafında ses ve güç butonları konumlanacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Max'te MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin 15 Ocak tarihinde Çin'de tantıılması bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi mevcut.

Bütçe dostu Android telefon 6,8 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 102Hz yenileme hızı sunabilir. Redmi Turbo 5 Max'in 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 413 TL) civarında bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Tanıtımla birlitke akıllı telefonun resmî fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 5 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Redmi Turbo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Max, bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 4 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.