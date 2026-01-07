7.600 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

iQOO'nun büyük bir merakla beklenen Z11 Turbo modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Android telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Cihaz, OLED ekran, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve çok daha fazlasıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

iQOO Z11 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Turbo'nun 15 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu testine giren akıllı telefon, CPU kategorisinde 1 milyon 57 bin 948 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 157 bin 399 puan elde etmişti. Bu sonuçlar ile cihazın yüksek grafikli oyunları rahatlıkla çalıştırabileceği ortaya çıkmıştı.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

IP68/69 sertifikası Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Daha önce ortaya çıkan ve iQOO tarafından doğrulanan bilgilere göre Z11 Turbo, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek olan cihaz, Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden gücünü alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO Z10 Turbo'da ise Dimensity 8400 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak cihaz, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacak. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 Turbo'nun 2.500 yuan (15 bin 418 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi. Cihaz, siyah, beyaz (veya gümüş), mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Cihaz, 7.600 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.