A101, 200 MP Kameralı Ucuz Telefon ve Galaxy A56 Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 15 Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy A56 ve Samsung Galaxy A36 bulunuyor. A101 marketlerde ayrıca Altus 65 inç 4K Google televizyon, SEG 9 kg 1000 devir çamaşır makinesi ve SEG 3 programlı bulaşık makinesi de satılıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14 Pro ve Galaxy A56'nın Fiyatı

A101 marketlerde 29 Ocak 2026 itibarıyla Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca 5500 mAh batarya ve 45W hızlı şarj mevcut.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alan telefon, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı lens yer alıyor.

Samsung Galaxy A17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 23 bin 999 TL fiyata sahip Altus AL65 9823 65 inç 4K Google televizyon, 13 bin 999 TL fiyatlı SEG SCM 92m10 INV 9 kilogram 1000 devir çamaşır makinesi ve 10 bin 499 TL fiyata sahip SEG SBM 3021W 3 programlı bulaşık makinesi de bulunuyor.

