Ucuz Amiral Gemisi İçin Liste Paylaşıldı! Telefon Fiyatına Yedek Parça

Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü ucuz amiral gemisi Redmi Turbo 5 Max için yedek parça fiyat listesini açıkladı. Bütçe dostu olmasıyla adından söz ettiren modelin donanım fiyatları da aynı şekilde dikkat çekti. İşte liste!

Redmi Turbo 5 Max Yedek Parça Fiyat Listesi

Batarya: 199 yuan (28 dolar)

199 yuan (28 dolar) Hoparlör: 15 yuan (2 dolar)

15 yuan (2 dolar) Alt kart (yan/şarj kartı): 30 yuan (4 dolar)

30 yuan (4 dolar) Arka ana kamera: 85 yuan (12 dolar)

85 yuan (12 dolar) Ön kamera: 40 yuan (6 dolar)

40 yuan (6 dolar) Arka ultra geniş açılı kamera: 20 yuan (3 dolar)

20 yuan (3 dolar) Ekran (display): 560 yuan (78 dolar)

560 yuan (78 dolar) Arka kapak (batarya kapağı): 85 yuan (12 dolar)

85 yuan (12 dolar) 12 GB + 256 GB anakart: 2040 yuan (286 dolar)

2040 yuan (286 dolar) 16 GB + 256 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)

2140 yuan (300 dolar) 12 GB + 512 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)

2140 yuan (300 dolar) 16 GB + 512 GB anakart: 2350 yuan (329 dolar)

Yetkili servislerin uyguladığı yedek parça fiyat listesine baktığımızda bataryanın 28 dolar olduğunu görüyoruz. Hoparlör 2 dolar, alt kart 4 dolar, arka taraftaki ana ve ultra geniş açılı kameralar ise sırasıyla 12 ve 3 dolar. Ön kamera ise 6 dolarken, arka kapak 12 dolar olarak belirtildi.

Cihazın en önemli bileşeni olan anakartın fiyatı ise konfigürasyona göre değişiyor. 12 GB + 256 GB 286 dolar, 16 GB + 256 GB 300 dolar, 12 GB + 512 GB 300 dolar, 16 GB + 512 GB ise 329 dolar fiyata sahip.

Redmi Turbo 5 Max Özellikleri

2 bin 499 yuan (360 dolar) başlangıç fiyatıyla satılan Redmi Turbo 5 Max, 6,83 inç AMOLED ekranla geliyor. 3500 nit gibi yüksek parlaklık sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunuyor.

Kalbinde MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisine yer veren akıllı telefon, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Ön taraftaysa 20 MP özçekim kamerası mevcut. Öte yandan 100W hızlı şarjdan beslenen 9000 mAh'lik bataryadan güç çekiyorken, Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerinde çalışıyor.

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlıHyperOS 3

Android 16 tabanlıHyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera+ 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera+ 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Parmak İzi: Ekran altı 3D ultrasonik sensör

Ekran altı 3D ultrasonik sensör Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 162,99 x77,93 x8,15 mm

162,99 x77,93 x8,15 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.