Ucuz Amiral Gemisi İçin Liste Paylaşıldı! Telefon Fiyatına Yedek Parça

Xiaomi'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Redmi Turbo 5 Max için yedek parça fiyat listesi açıklandı. Peki bileşenlerin fiyatı ne kadar? İşte liste!

Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü ucuz amiral gemisi Redmi Turbo 5 Max için yedek parça fiyat listesini açıkladı. Bütçe dostu olmasıyla adından söz ettiren modelin donanım fiyatları da aynı şekilde dikkat çekti. İşte liste!

Redmi Turbo 5 Max Yedek Parça Fiyat Listesi

  • Batarya: 199 yuan (28 dolar)
  • Hoparlör: 15 yuan (2 dolar)
  • Alt kart (yan/şarj kartı): 30 yuan (4 dolar)
  • Arka ana kamera: 85 yuan (12 dolar)
  • Ön kamera: 40 yuan (6 dolar)
  • Arka ultra geniş açılı kamera: 20 yuan (3 dolar)
  • Ekran (display): 560 yuan (78 dolar)
  • Arka kapak (batarya kapağı): 85 yuan (12 dolar)
  • 12 GB + 256 GB anakart: 2040 yuan (286 dolar)
  • 16 GB + 256 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)
  • 12 GB + 512 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)
  • 16 GB + 512 GB anakart: 2350 yuan (329 dolar)

Yetkili servislerin uyguladığı yedek parça fiyat listesine baktığımızda bataryanın 28 dolar olduğunu görüyoruz. Hoparlör 2 dolar, alt kart 4 dolar, arka taraftaki ana ve ultra geniş açılı kameralar ise sırasıyla 12 ve 3 dolar. Ön kamera ise 6 dolarken, arka kapak 12 dolar olarak belirtildi.

Cihazın en önemli bileşeni olan anakartın fiyatı ise konfigürasyona göre değişiyor. 12 GB + 256 GB 286 dolar, 16 GB + 256 GB 300 dolar, 12 GB + 512 GB 300 dolar, 16 GB + 512 GB ise 329 dolar fiyata sahip.

Redmi Turbo 5 Max Özellikleri

2 bin 499 yuan (360 dolar) başlangıç fiyatıyla satılan Redmi Turbo 5 Max, 6,83 inç AMOLED ekranla geliyor. 3500 nit gibi yüksek parlaklık sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunuyor.

Kalbinde MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisine yer veren akıllı telefon, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Ön taraftaysa 20 MP özçekim kamerası mevcut. Öte yandan 100W hızlı şarjdan beslenen 9000 mAh'lik bataryadan güç çekiyorken, Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerinde çalışıyor.

  • Ekran Boyutu: 6,83 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
  • Ekran Teknolojisi: AMOLED
  • Ekran Parlaklığı: 3500 nit
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s
  • RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
  • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
  • İşletim Sistemi: Android 16 tabanlıHyperOS 3
  • Arka Kamera: 50 MP ana kamera+ 8 MP ultra geniş açılı kamera
  • Ön Kamera: 20 MP
  • Parmak İzi: Ekran altı 3D ultrasonik sensör
  • Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
  • Boyut: 162,99 x77,93 x8,15 mm
  • Ağırlık: 219 gram
  • Batarya: 9000 mAh
  • Hızlı Şarj: 100W

