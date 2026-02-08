Ucuz Amiral Gemisi İçin Liste Paylaşıldı! Telefon Fiyatına Yedek Parça
Xiaomi'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Redmi Turbo 5 Max için yedek parça fiyat listesi açıklandı. Peki bileşenlerin fiyatı ne kadar? İşte liste!
Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü ucuz amiral gemisi Redmi Turbo 5 Max için yedek parça fiyat listesini açıkladı. Bütçe dostu olmasıyla adından söz ettiren modelin donanım fiyatları da aynı şekilde dikkat çekti. İşte liste!
Redmi Turbo 5 Max Yedek Parça Fiyat Listesi
- Batarya: 199 yuan (28 dolar)
- Hoparlör: 15 yuan (2 dolar)
- Alt kart (yan/şarj kartı): 30 yuan (4 dolar)
- Arka ana kamera: 85 yuan (12 dolar)
- Ön kamera: 40 yuan (6 dolar)
- Arka ultra geniş açılı kamera: 20 yuan (3 dolar)
- Ekran (display): 560 yuan (78 dolar)
- Arka kapak (batarya kapağı): 85 yuan (12 dolar)
- 12 GB + 256 GB anakart: 2040 yuan (286 dolar)
- 16 GB + 256 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)
- 12 GB + 512 GB anakart: 2140 yuan (300 dolar)
- 16 GB + 512 GB anakart: 2350 yuan (329 dolar)
Yetkili servislerin uyguladığı yedek parça fiyat listesine baktığımızda bataryanın 28 dolar olduğunu görüyoruz. Hoparlör 2 dolar, alt kart 4 dolar, arka taraftaki ana ve ultra geniş açılı kameralar ise sırasıyla 12 ve 3 dolar. Ön kamera ise 6 dolarken, arka kapak 12 dolar olarak belirtildi.
Cihazın en önemli bileşeni olan anakartın fiyatı ise konfigürasyona göre değişiyor. 12 GB + 256 GB 286 dolar, 16 GB + 256 GB 300 dolar, 12 GB + 512 GB 300 dolar, 16 GB + 512 GB ise 329 dolar fiyata sahip.
Redmi Turbo 5 Max Özellikleri
2 bin 499 yuan (360 dolar) başlangıç fiyatıyla satılan Redmi Turbo 5 Max, 6,83 inç AMOLED ekranla geliyor. 3500 nit gibi yüksek parlaklık sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunuyor.
Kalbinde MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisine yer veren akıllı telefon, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Ön taraftaysa 20 MP özçekim kamerası mevcut. Öte yandan 100W hızlı şarjdan beslenen 9000 mAh'lik bataryadan güç çekiyorken, Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerinde çalışıyor.
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlıHyperOS 3
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera+ 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Parmak İzi: Ekran altı 3D ultrasonik sensör
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
- Boyut: 162,99 x77,93 x8,15 mm
- Ağırlık: 219 gram
- Batarya: 9000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.