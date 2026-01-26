Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 9000 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi yeni akıllı telefon modeli Redmi Turbo 5 Max hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Turbo 5 Max'in tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak akıllı telefon, yüksek şarj hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 5 Max Tanıtım Tarihi

Redmi Turbo 5 Max, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla bilrikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yanında LED flaş bulunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16

Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi bulunuyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 16 GB RAM'e sahip Redmi Turbo 5 Max ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 569 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 695 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.