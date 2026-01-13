Xiaomi'nin Ucuz Amiral Gemisi Performans Testinde! Dev Bataryası Var

Redmi Turbo 5 Pro ile ilgili önemli bir gelişme daha meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikası alan model şimdi de Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun işlemcisi açıklığa kavuştu. Bu, telefonun diğer özellikleri ile birleştiğinde kullanıcıları kendilerini tam olarak nasıl bir cihazın beklediğine dair fikir sahibi hâle getiriyor.

Redmi Turbo 5 Pro'nun İşlemcisi Ortaya Çıktı

Redmi Turbo 5 Pro, 2602BRT18C model numarası ile Geekbench testinde görüldü. Kısa bir süre önce ortaya çıkan 3C sertifikasındaki numara ile eşleşen bu teste göre telefon, Dimensity 9500e işlemcisinden gücünü alacak. İşlemci, bir adet 3.73GHz, üç adet 3.30GHz ve dört adet 2.40GHz olmak üzere sekiz çekirdek içeriyor. Ayrıca cihazda Immortalis-G925 MC12 GPU yer alıyor.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500e

MediaTek Dimensity 9500e Batarya: Yaklaşık 9.000 mAh

Yaklaşık 9.000 mAh Şarj Hızı: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

IP68/69 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Pro, yaklaşık 9.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bu batarya, telefonun oldukça uzun bir süre boyunca kullanılmasını sağlayacak. Redmi Turbo 4 Pro'da 7.550 mAh batarya kapasitesi bulunduğunu göz önünde bulunduracak olursak batarya tarafında ciddi bir yenilik olacağını söyleyebiliriz.

Yeni telefonun ekranı, 1.5K çözünürlük sunacak. LTPS OLED ekrana sahip olacak model, ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu içerecek. Cihaz ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefonun depolama seçenekleri ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Büyük bir merakla beklenen cihaz, 3C sertifikasına göre 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bütçe dostu bir fiyat etiketiyle sunulması beklenen amiral gemisinin kısa sürede şarj olmasını mümkün olacak. Böylece kullanıcılar da zamandan oldukça tasarruf ettirecek.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 Pro için 2.199 yuan (13 bin 622 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni Turbo 5 Pro modelinin 2.499 yuandan (15 bin 480 TL) başlayan fiyat etiketi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.