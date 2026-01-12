Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Xiaomi, Redmi Turbo 5 Pro Max isimli yeni bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Redmi Turbo 5 Pro Max, Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Redmi Turbo 5 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi Turbo 5 Pro Max, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 656 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 377 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Redmi Turbo 5 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s GPU: Immortalis-G925 MC12

Immortalis-G925 MC12 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşletim Sistemi: Android 16

Redmi Turbo 5 Pro Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Yüksek performans sunacak bu işlemci, 3.73GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.30GHz hızında çalışan üç adet performans çekirdeği ve 2.40GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Dimensity 9500s, MediaTek tarafından 15 Ocak tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte işlemcinin tüm detayları belli olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

Arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Redmi logosu da yer alacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları konumlanacak.