Honor'dan 24 GB RAM'li Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor, Magic 8 RSR Porsche Design'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüsü paylaşılan Magic 8 RSR Porsche Design'ın bu kez tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan amiral gemisi, 24 GB RAM seçeneği, 120W hızlı şarj desteği ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K RAM: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP (OIS) ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto

50 MP (OIS) ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69/69K

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın ekranı 6,71 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek akıllı telefonda 3D yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de bulunacak. Serinin bir önceki modelinde 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de aynı yenileme hızını görebiliriz.

Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 7 RSR Porsche Design'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek amiral gemisi, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak. Akıllı telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. IP68/69/69K sertifikasına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 RSR Porsche Design, 19 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi resmî olarak açıklanacak. Akıllı telefon, siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Amiral gemisinin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alacak.