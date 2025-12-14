Amiral Gemisi Katili Telefon Yolda: 8000 mAh Bataryaya Sahip!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, fiyat/performans odaklı alt markası Redmi ile akıllı telefon pazarındaki güçlü iddiasını sürdürüyor. Şirket kullanıcıların merakla beklediği yeni Redmi Turbo 5 serisi için hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni sertifikasyon belgeleri serinin en güçlü üyesi Redmi Turbo 5 Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihine ışık tutuyor. Gelin şimdiye kadar sızdırılan bilgilere ve cihazın öne çıkan teknik detaylarına hep birlikte göz atalım.

Redmi Turbo 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Gelen bilgilere göre Xiaomi yeni serisini vitrine çıkarmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. 2602BRT18C model numarasıyla Çin radyo sertifikasyonunda ortaya çıkan Redmi Turbo 5 Pro'nun artık sertifika sürecini tamamladığı ve 2026'nın ocak ila şubat ayları arasında tanıtılacağı bildiriliyor.

Daha öncesinde sızdırılan bilgiler de yeni Turbo 5 serisinin bahsi geçen zaman aralığında piyasaya sürüleceği gösteriyordu. Bu kapsamda şirketin nihai amacının yeni telefonları Çin Bahar Festivali tatili başlamadan önce kullanıcılarla buluşturmak olduğu söyleniyor.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan teknik özellikler, Redmi Turbo 5 Pro'nun donanım tarafında elinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte. İddialara göre cihaz amiral gemisi seviyesinde bir işlemci ile birlikte gelecek ve özel performans optimizasyonlarına sahip olacak.

Ekran: 6.8 inç, 280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran

12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Şarj Hızı: 100W

100W Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi okuyucu

3D ultrasonik parmak izi okuyucu Dayanıklılık: Metal çerçeve, tam su geçirmezlik sertifikası

Telefonun en dikkat çeken yanı ise pil performansı olacak. Redmi Turbo 5 Pro'nun 8000 mAh ile kendi segmentindeki en büyük batarya kapasitesine sahip olacağı ve bu devasa pil kapasitesini 100W hızlı şarj desteğiyle taçlandıracağı konuşuluyor.

Aktarılanlara göre 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. RAM tarafında ise 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak.

Tasarım ve diğer donanım özelliklerinde de çıta yükselmiş durumda. Metal bir çerçeveye sahip olacağı belirtilen telefonda 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, tam su geçirmezlik sertifikası ve simetrik stereo hoparlörler gibi premium özelliklerin yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Turbo 4 Pro modeli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle büyük beğeni toplamıştı. Bakalım Turbo 5 serisi bu başarıyı bir adım daha öteye taşıyabilecek mi? Gelişmeler için takipte kalın!