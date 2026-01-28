Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Telefonu Ortaya Çıktı! Dev Bataryası Var

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17 Max'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemine sahip olacak. Android telefon ayrıca güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX8 periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonda Leica desteğinin yer alacağı söyleniyor.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri (Söylenti)

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İddiaya göre Xiaomi 17 Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefon, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj desteği sayesinde dev bataryalı Xiaomi 17 Max bile kısa sürede şarj olacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Xiaomi 17, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.