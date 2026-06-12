Xiaomi'nin 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi, Redmi Turbo 6 Max isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Turbo 6 Max'in batarya kapasitesi ve ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü suancak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran ile birlikte gelecek.

Redmi Turbo 6 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Turbo 6 Max, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu ile karşılaşılmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Dolayısıyla OLED ekranda hem film izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli oluyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Turbo 5 Max'te 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarı parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 6,8 inç civarında bir ekran boyutu görebiliriz.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada 3500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Redmi Turbo 6 Max ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla Redmi Turbo 6 Max, önceki modelden biraz daha uzun pil ömrü sunacak. 100W hızlı şarj desteği sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Dimensity 9000 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9000 serisine ait bir işlemci Suya Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi Turbo 6 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max için 2.499 yuan (17 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 6 Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.600 yuan (17.765 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi Turbo 6 Max'in ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilriim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada OLED ekran kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun neden ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.