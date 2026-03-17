1 Milyon TL’lik Yerli Elektrikli Otomobil Üretime Girdi: Reev Aura Sahnede!

Türkiye'de yerli bir elektrikli otomobil daha üretime geçti. Bu kapsamda Reeder tarafından Reev Aura modelinin üretimine resmi olarak başlanıldığı duyuruldu. Peki uygun fiyatlı akıllı telefon ve ev teknolojileri ile tanıdığımız Reeder markasının ürettiği bir otomobil kullanıcılara neler sunabilir? İşte Reeder Reev Aura teknik özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar...

Reeder Reev Aura Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 50 kW elektrik motoru

Tork: 150 Nm

Batarya: 31,9 kWh (LFP)

Menzil: 333 km (CLTC)

Maksimum hız: 180 km/s

Boş ağırlık: 1125 kg

Yolcu kapasitesi: 4 kişi

Segment: M1 (binek otomobil)

Yerli teknoloji üreticisi Reeder, KAP üzerinden yaptığı açıklamada Reev Aura modelinin Samsun'daki üretim tesislerinde banttan indirildiğini duyurdu. M1 sınıfında yer alan ve tamamen elektrikli bir otomobil olarak geliştirilen model markanın üst segment stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Araçta 31,9 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılıyor.

Bu batarya ile modelin 333 kilometreye kadar menzil (CLTC) sunabildiği belirtiliyor. Performans tarafında ise 50 kW gücünde elektrik motoru ve 150 Nm tork değerleri dikkat çekiyor. Maksimum hızın 180 km/s seviyesinde olduğu açıklanmış durumda. Şarj tarafında ise model AC ve DC şarj desteği sunuyor. AC şarj ile yüzde 20’den yüzde 100’e yaklaşık 9,5 saat, DC hızlı şarj ile ise yüzde 20’den yüzde 80’e 35 dakikada dolum yapılabiliyor.

Araç ayrıca 1125 kg boş ağırlığı ve 4 kişilik yolcu kapasitesi ile şehir içi kullanım odaklı bir yapı sunuyor. Burada aracın kapasitesinin altını çizmek gerekiyor. Zira bu sınıfta yer alan ve ana odak olarak mikromobiliteye hizmet eden otomobillerde genel olarak 2 kişilik kokpit tasarımları öne çıkmakta. Ancak Reeder Reev Aura 4 kişilik kapasitesi ile kendi sınıfında rekabetçi bir konumda yer alıyor.

Reev Aura Fiyatı Ne Kadar?

Reev Aura 1 milyon TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Bu fiyat etiketiyle model Reeder’ın daha önce tanıttığı Reev Fancy (495 bin TL) ve Reev Fancy Lite (399 bin TL) modellerine kıyasla daha üst segmentte konumlanıyor. Şirketin açıklamasına göre Reev Aura elektrikli araç üretimini üst segmentte genişletme stratejisinin bir parçası olarak geliştirildi. LOJO EV Group ile yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen model Reeder’ın otomotiv tarafındaki büyüme hedeflerinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Editörün Yorumu

Reeder’ın Reev Aura modeliyle üst segmente geçiş yapması Türkiye’de elektrikli otomobil rekabetinin daha da kızışacağını gösteriyor. Özellikle 1 milyon TL bandında yer alan bu model hem fiyat hem de teknik özellikleriyle yerli üreticilerin artık daha iddialı ürünler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bir kaç gün önce tanıtımı yapılan KAREA Fit modeiyle birlikte pazardaki mikromobilite açığının üreticiler tarafından da bir bir fark edildiğini bizlere gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...