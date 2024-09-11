Telefon Üreticisi Reeder'dan Çok Ucuz Elektrikli Otomobil: ReeV Fancy Ön Siparişte!

Küçük boyutlu tasarımıyla öne çıkan Citroen Ami'ye yerli rakip geldi. Telefon üreticisi Reeder, ReeV Fancy isimli elektrik otomobil modelini ön siparişe açtı. Yeni yerli otomobil uygun fiyat etiketi ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Citroen Ami gibi küçük boyutlu olan elektrikli otomobil modeli ReeV Fancy 100 kilometreye kadar menzil sunuyor. 45 km/s maksimum hıza ulaşabilen araç All-In-One kontrol ekranı ile daha keyifli sürüş deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

7.5 kWh batarya kapasitesine sahip araç 5 saatte şarj olabiliyor. Reeder marka elektrikli araba beyaz suni deri kaplamalı ayarlanabilir sürücü koltuğu, 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık, geri dönüş kamerası ve daha birçok özellik sunuyor.

Aydınlatma işlevini içeren sunroof'un yanı sıra ses ve ısı izolasyonu da mevcut. Çok şık bir görünüme sahip olan otomobil 2494 mm uzunluk, 1649 mm yükseklik, 1334 mm genişlik ile dikkat çekiyor.

Reeder ReeV Fancy Özellikleri

100 km menzil

45 km/s maksimum hız

220V kolay şarj

All-In-One kontrol ekranı

Şarj süresi 5 saat

7.5 kWh batarya kapasitesi

700 kg azami yüklü ağırlık

200 lt bagaj hacmi (VDA)

Batarya dahil standart ağırlık 471 kg

Reeder ReeV Fancy Fiyatı

5 farklı renk seçeneği sunan elektrikli otomobil için 280 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Ön siparişe özel 40 bin TL peşinat ve ayda sadece 11.250 TL'den başlayan taksit seçenekleri fırsatı mevcut. Bu fırsat 100 araçla sınırlı.

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