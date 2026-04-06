Çok Oyunculu Efsane FPS Oyunu Bedava Oldu! Hemen Oynayın
Çok olumlu derecelendirmeye sahip bir FPS oyunu, Steam'de oynaması ücretsiz oldu. Şu an itibarıyla hiçbir ücret ödemeden oynanabiliyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk olarak 2024 yılında piyasaya sürülen Reflex Arena, aradan geçen birkaç yılın ardından Steam'de oynaması ücretsiz oldu.
- Oyun ücretsiz olmadan önce 1 dolar (yaklaşık 45 TL) civarında fiyat etiketiyle satılıyordu.
- Çok çeşitli modlarla birlikte gelen bu FPS oyununun öne çıkan yönlerinden biri, yüksek tempoya sahip olması. Çok hızlı hareket ederek düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz.
Steam'in sahip olduğu oyun yelpazesi, düzenli olarak yayınlanan yeni oyunlarla birlikte sürekli olarak genişliyor. Bunların önemli bir kısmını ise ücretli oyunlar oluşturuyor. Elbette ki belirli bir fiyatla piyasaya sürülen her oyun sonsuza kadar ücretli kalmayabiliyor. Örneğin severek oynanan bir FPS oyunu, alınan karardan sonra oynaması ücretsiz oyun hâline geldi.
Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Steam'de Reflex Arena isimli oyun tamamen ücretsiz hâle getirildi. Oyunun mağaza sayfası üzerinden yapılan duyuruda aradan geçen birkaç yılın ardından oyunun oynaması ücretsiz modele geçirildiği belirtildi. Bilmeyenler için bu oyun, ilk olarak 4 Kasım 2014 tarihinde yayınlandı ve o zamandan bu yana Türkiye'de 1 dolara yakın bir fiyata satılıyordu.
Bu, güncel kurla yaklaşık 45 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir meblağ değil ancak son zamanlarda oyunlar için çok fazla harcama yapmış veya oyunlar için para harcamayı gereksiz bulan kişiler açısından önemli bir fırsat olduğunu söylemek mümkün. Biraz eğlenceli zaman geçirmek isteyen her oyuncu şu andan itibaren oyuna hiçbir ücret ödemeden erişebiliyor.
Reflex Arena Fragmanı
Reflex Arena Nasıl Bir Oyun?
Reflex Arena, eski nesil FPS oyunlarına benziyor. Refleksler ön planda, nişan alma becerisi çok büyük öneme sahip. Oyunda sürekli strafe yaparak yani bir sağa bir sola hareket edip düşman mermilerinden kaçabiliyoruz. Şimdiki gibi iyi bir strateji belirlemeyi gerektirmiyor. Saklanmadan direkt aksiyonun içine girebiliyorsunuz.
Oynanış açısından epey zengin deneyim sunduğu söylenebilir. Oyunda herkesin tek olduğu bir oyun modu mevcut ama sadece bununla sınırlı değil. Ayrıca TDM (Team Deathmatch / Takım Savaşları), bayrak kapmaca, 1'e 1 veya 2'ye 2 maçlar oynayabiliyorsunuz. Kendi haritanızı yapmanıza olanak tanıyan oyunda arayüzü özelleştirmek bile mümkün.
Reflex Arena'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 1 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA 500 serisi ya da eş değeri (1 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Reflex Arena'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da üstü
- İşlemci: Intel Core i7
- RAM: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Reflex Arena'yı Kimler Severek Oynar?
Reflex Arena, hızlı oyun seven herkese hitap ediyor. Eğer bir anlığına bile durmanıza izin vermeyen sürekli aksiyon sunan oyunlar seviyorsanız bu oyun da ilginizi çekebilir. Öte yandan harita tasarlama ve mod desteği olan oyunlara ilgi duyuyorsanız da pekâlâ sevebilirsiniz.
Reflex Arena'yı Kimler Sevmez?
Reflex Arena her ne kadar eğlenceli oynanış sunsa da herkese göre bir oyun değil. Eğer daha yavaş tempolu oyunlar seviyorsanız, bir oyunda önce hikâyeye bakıyorsanız, ayakta kalmanın yollarını öğrenmek için yeterince sabırlı olduğunuzu düşünmüyorsanız Reflex Arena'dan çok hızlı şekilde sıkılabilirsiniz.
Türkçe Hayatta Kalma Oyunu Çok Ucuzladı! Fırsat Yakında Bitecek
The Long Dark yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte hayatta kalma oyunu çok ucuzladı. İşte kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!
Editörün Yorumu
Reflex Arena'yı bundan birkaç yıl önce görüp oynamıştım. Çok eğlenceli bir oynanış sunuyor. Oyunu bir kez açtığınızda gerçekten de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Sanıyorum ki bu biraz da benim eski nesil FPS oyunları ile uzun bir süre geçirmiş olmamdan kaynaklanıyor. FPS türüne eğer yeni oyunlarla başladıysanız belki de sizin için yeterince ilgi çekici olmayabilir.