Renault'un Tasarımına Aşık Olacağınız Yeni Elektrikli Otomobili Türkiye'de!

Fransız otomobil devi Renault, kısa bir süre önce Türkiye'ye yeni bir elektrikli otomobil modeliyle geri döndü. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü yeni elektrikli Renault 5 modelini kısa bir süre önce ülkemizde satışa sundu.

Yeni Renault 5, kompakt tasarımı, yüzde 10 ÖTV dilimine giren motor seçenekleri ve dikkat çeken menzil performansıyla öne çıkıyor. Gelin, bu yeni nesil elektrikli aracın öne çıkan özelliklerine ve Türkiye fiyatına birlikte göz atalım.

Renault 5 Özellikleri

Yeni araç, özellikle şehir içi kullanıma uygun boyutları ve göz alıcı görünümü ile dikkat çekiyor. 3,92 metre uzunluk, 1,77 metre genişlik ve 1,5 metre yükseklik ile birlikte 2,54 metrelik aks mesafesine sahip olan araç, bilhassa dar sokaklarda rahat manevra kabiliyeti sağlıyor.

Renault 5, markanın yeni nesil AmpR Small platformu üzerinde yükselen ilk model olma özelliğini taşıyor. Bu platform, aracın Clio’dan daha küçük bir gövdeye sahip olmasına rağmen, 326 litrelik bagaj hacmi ile kullanıcılarına günlük ihtiyaçlar için yeterli alan sunmasını sağlıyor.

Yeni Renault 5, Türkiye’de iki farklı motor ve batarya konfigürasyonuyla satışa sunuluyor. Başlangıç seviyesindeki versiyon, 90 kW (120 hp) gücünde bir elektrik motoruna sahip. Bu seçenek, 40 kWh kapasiteli NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile geliyor ve WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sunuyor.

Üst düzey performans seçeneği ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork üretiyor. Bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza sadece 8 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 150 km/s hıza çıkabiliyor. 52 kWh kapasiteli bataryası sayesinde ise tam şarjla 410 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Renault 5'in öne çıkan teknik özellikleri

Motor: Giriş seviyesi: 90 kW (120 hp) Üst seviye: 110 kW (150 hp)

Batarya: Giriş seviyesi: 40 kWh NMC batarya (312 km menzil) Üst seviye: 52 kWh NMC batarya (410 km menzil)

Bagaj Hacmi: 326 litre

Boyutlar: Uzunluk: 3.92 metre Genişlik: 1.77 metre Yükseklik: 1.50 metre Aks mesafesi: 2.54 metre



Renault 5 Türkiye Fiyatı

Yeni Renault 5, 150 kW'nin altında kalan motor seçenekleri sayesinde yüzde 10’luk ÖTV dilimine giriyor. Bu da aracı, sınıfındaki pek çok rakibine kıyasla daha erişilebilir fiyatlarla sunulabilir hale getiriyor. Türkiye’de satışa çıkan versiyonların fiyatları ise şöyle:

Techno EV40 120 hp versiyonu: 1.450.000 TL

Techno EV52 150 hp versiyonu: 1.535.000 TL

Yeni araç hakkında daha falza bilgi almak için Renault'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki siz yeni Renault 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...