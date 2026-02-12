Renault’dan Türkiye Hamlesi! Yeni SUV Boreal Bursa'da Üretime Başlıyor!

Fransız otomobil markası Renault, global çaptaki büyüme hareketinde önemli bir adım atıyor. Bursa'da bulunan OYAK Renault fabrikasını ana üretim üstlerinden biri haline getirmeyi planlayan marka yeni Boreal modeli için de üretim takvimini netleştirmeye başladı. Peki yeni Renault Boreal teknik özellikleri neler? Ne zaman üretime başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Renault Türkiye'ye Güveniyor: Yeni Boreal Üretim Takvimi Netleşti!

Fransız üretici Renault 2027 planları kapsamında 3 milyar euro değerinde yatırım yaparak sekiz yeni modeli dünya genelindeki otomotiv pazarlarına sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda üretim planlamalarının en önemli ayaklarından biri de Türkiye olarak şekillendi. Zira daha önce Renault Clio, Megane ve geçtiğimiz yıl başlayan Duster üretimiyle dikkat çeken Bursa fabrikası şimdi de Renault Boreal modelini üretim hattına alıyor.

Boreal’in Türkiye’de üretilecek olması yalnızca iç pazar için değil aynı zamanda ihracat açısından da kritik bir hamle. Yen modelin 50’den fazla ülkeye satılması yani Bursa fabrikasından 50 farklı ülkeye ihracatının yapılması planlanıyor. Bu da Türkiye’nin Renault’nun küresel üretim ağı içindeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Yeni model ile birlikte pek çok farklı güvenlik özelliği de tüketicilere sunulacak. Boreal Türkiye versiyonunda; şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, acil durum frenleme sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve seviye 2 otonom sürüş özellikleri yer alacak. Ayrıca bunlara ek olarak 360 derece çevresel kamera, eller serbest park özelliği ve LED far özellikleri de standart olarak sunulacak.

Renault Boreal 1.3 TCe turbo benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzıman kombinasyonuyla birlikte gelecek. Türkiye versiyonu 138 HP güç ve 240 Nm tork üretecek. Boreal bu kombinasyon ile 0’dan 100 km/s hıza 9,26 saniyede ulaşırken, start-stop özelliği sayesinde yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini Avrupa Birliği sınırlamaları içerisinde tutmayı da başaracak.

Aracın fiyat listesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak modelin C SUV segmentinde yer alacağını göz önüne aldığımızda yeni modelin rekabet edebilmesi açısından Peugeot 3008, Volkswagen T-Roc gibi modellerden daha uygun fiyata pazara çıkması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde aracın fiyatının açıklanmasıyla birlikte diğer detayların da netleşmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...