Renault’dan Jimny Rakibi Mini SUV: Bridger Tanıtıldı!

Renault yeni SUV modeli ile pazara hız kazandırmayı planlıyor. Bu noktada özellikle Jimny'e rakip olarak pazara sunulması beklenen yeni konsept kompakt boyutlarına rağmen içerisinde gerçek bir arazi canavarını saklıyor. Peki yeni Bridger konsepti kullanıcılara neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Renault Bridger Tanıtıldı!

Renault global pazarlar için geliştirdiği yeni konsept SUV modelini resmi olarak tanıttı. Bridger Concept adı verilen araç, kompakt boyutlarına rağmen sert arazi karakterini yansıtan tasarımıyla dikkat çekiyor. Köşeli hatları ve güçlü gövde yapısıyla öne çıkan model özellikle küçük ama dayanıklı SUV arayan kullanıcıları hedefliyor. Bu noktada en yakın rakip Suzuki Jimny olarak ön plana çıkıyor.

Renault tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre Bridger 4 metreden daha kısa bir gövde uzunluğuna sahip olacak. Bu ölçü, modeli oldukça kompakt bir SUV haline getiriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse yeni Renault 4 yaklaşık 4.14 metre, Dacia Duster ise 4.34 metre uzunluğa sahip. Buna rağmen Renault aracın iç mekanında oldukça ferah bir kullanım sunacağını belirtiyor. Modelde 200 mm arka diz mesafesi ve 400 litre bagaj hacmi sunulacağı ifade ediliyor.

Bu değerler aracın küçük boyutlarına rağmen günlük kullanım için oldukça pratik bir iç mekân sunabileceğini gösteriyor. Tasarım tarafında ise Bridger oldukça karakteristik bir çizgiye sahip. Araçta köşeli gövde formu güçlü çamurluk yapıları ve arka kapakta konumlandırılan harici yedek lastik gibi detaylar dikkat çekiyor. Bu tasarım dili birçok kişi tarafından Suzuki Jimny ve Land Rover Defender tarzı küçük ama güçlü SUV modellerini hatırlatıyor.

Renault Bridger Teknik Özellikleri Neler?

Henüz kesin motor detayları açıklanmasa da Renault’nun mevcut modellerinde kullanılan 1.0 litre turbo benzinli motor, 1.3 litre turbo motor ve 1.8 litre hibrit sistem gibi seçeneklerin bu modelde de kullanılabileceği düşünülüyor. Renault’nun planına göre Bridger’ın üretim versiyonu 2027 yılında tanıtılacak. Modelin ilk olarak Hindistan’da üretileceği ve satışa sunulacağı belirtiliyor. Daha sonra Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlara da sunulması planlanan aracın Avrupa’da satışa çıkması ise şu an için kesin değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...