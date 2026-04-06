Renault Clio 2 Milyon TL Sınırına Dayandı! İşte Fiyat Listesi

Türkiye otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Renault Clio 2026 model yıl ile birlikte dikkat çekici bir fiyat seviyesine ulaştı. Açıklanan listeye göre modelin en üst donanım seviyesinde fiyat 2 milyon TL sınırına dayanmış durumda. Opsiyonlarla birlikte bu eşiğin aşılması da mümkün görünüyor. Bu durum B segmentinde fiyatların geldiği noktayı gözler önüne seriyor. İşte B segmentindeki diğer modellerin ve Renault Clio'nun fiyat listesinin detayları...

2026 Renault Clio 6 Fiyatları Ne Kadar?

Yeni Renault Clio 6'nın 2026 model yılı fiyat listesi şu şekilde açıklandı:

evolution plus TCe 115 EDC: 1.795.000 TL

esprit alpine TCe 115 EDC: 1.996.000 TL

Opsiyon fiyatları:

Metalik renk: 13.000 TL

Yedek lastik: 12.000 TL

Bu opsiyonların eklenmesiyle birlikte esprit alpine donanım seviyesinde fiyat 2 milyon TL sınırını aşabiliyor. Bu durum yalnızca modelin en üst donanım seviyesinde geçerli. Giriş ve orta donanım seçeneklerinde fiyatlar halen 2 milyon TL seviyesinin altında kalıyor. Clio'nun bir önceki nesli Clio 5'te ise fiyatlar daha da düşük seviyede. Stoklarda sınırlı sayıda kalan Clio 5 modellerini satın almak bazı tüketiciler için büyük bir tasarruf oluşturabiliyor.

2025 Renault Clio 5 fiyat listesi ise şu şekilde:

evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.695.000 TL

Clio 5 tarafında tek bir model-versiyon listeleniyor. Bahsi geçen otomobillerin 2026 model 6. nesil Clio'ya geçiş sürecinde üretilen son modeller olduğu ve bayilerin stoklarında sınırlı adette oldukları tahmin ediliyor.

Hyundai i20, Opel Corsa Fiyatları Ne Kadar?

Benzer şekilde B segmentindeki diğer modellerde de fiyat artışı dikkat çekiyor. Örneğin Opel Corsa Hybrid 145 HP versiyonu 2.119.000 TL fiyat seviyesine ulaşmış durumda. Hybrid 110 HP versiyon ise 1.999.000 TL ile 2 milyon TL sınırına oldukça yakın.

Hyundai i20 tarafında ise en dolu donanım seviyesi 1.873.000 TL fiyatla sunuluyor. Bu da segmentte fiyatların genel olarak 2 milyon TL bandına doğru yaklaştığını gösteriyor. Ancak yine de daha düşük donanım paketli veya otomatik vites yerine manuel vites tercih edilmesi durumunda 1,5 milyon TL ile 1,7 milyon TL arasında da sıfır kilometre bir B segment otomobil satın almak mümkün.

Editörün Yorumu

Renault Clio’nun en üst donanım seviyesinde 2 milyon TL sınırına dayanması B segmentinde fiyatların geldiği noktayı maalesef sert ve net bir şekilde bizlere gösteriyor. Ancak benzer şekilde Opel Corsa ve Hyundai i20 gibi modellerde de fiyatların hızla yükseldiği görülüyor. Bu durum segment genelinde yeni bir fiyat seviyesinin oluştuğunu ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.