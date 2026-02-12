Honda Prelude'un Türkiye Fiyatı Cep Yakacak! Tarih Belli Oldu

Honda Prelude, altıncı nesil olarak geri dönüyor. Çift motorlu hibrit sisteme sahip olan otomobilin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Ayrıca fiyatının ne kadar olacağı da açıklığa kavuştu. Büyük bir merakla beklenmeye başlanan otomobil, fiyatı ile cep yakacak gibi görünüyor.

Honda Prelude Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Honda Prelude, Türkiye'ye 14 Şubat 2026 tarihinde gelecek. Hibrit sistemle birlikte yeniden yollara çıkacak olan otomobil, dört farklı sürüş modu sunacak. Konfor ve performansı bir arada sunacak özellik ve tasarım yelpazesine sahip olan araba, iki farklı renk seçeneği ile pazardaki yerini alacak.

Honda Prelude'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honda Prelude'nin Türkiye fiyatı, 5 milyon 400 bin TL olacak. Ay ışığı beyazı ve meteor grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan otomobil, konfor, GT, spor ve kişisel olmak üzere dört farklı sürüş modu arasından büyük bir kolaylıkla geçiş yapma imkânı tanıyacak.

Honda Prelude Neler Sunacak?

Yeni Honda Prelude, 184 PS (135 kW) gücünde 2.0 litrelik benzinli motoru çift motorlu otomatik şanzımanla birleştirerek etkileyici bir performans sunuyor. Her ne kadar hibrit olsa da manuel vites deneyimi elde etmenize yardımcı olacak S+ Shift teknolojisi mevcut. Civic Type R'dan gelen şasi teknolojisi de aracın özellikle viraj dönüşlerinde ve günlük kullanımlarda beklenen performansı elde etmenizi sağlıyor.

Honda Türkiye, çok yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenen otomobilin tanıtımına şimdiden başladı. Instagram ve X (eski adıyla Twitter) hesabında "Aynı ruh, yeni bir heyecan: Yeni Honda Prelude" ve "Geçmiş, yarının teknolojisiyle buluşuyor" gibi ifadelerle tanıtım görsellerini paylaşmaya başladı. Peki, sizin bu otomobil ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.