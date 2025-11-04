İster LPG'li 4x4 İster Hibrit: Renault Duster Yerli Motorlar İle Yollarda!

Dacia'nın efsane SUV modeli Duster yepyeni bir kimlikle yeniden yollarda. Bildiğiniz üzere Renault çatısına geri dönen Duster modeli Bursa'da yerli olarak üretiliyor. Ancak burada bir kritik nokta daha var. Zira Renault Duster artık yerli üretim ünite seçenekleri ile üretiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Renault Duster Bursa’da Sahneye Çıktı: Yerli Motorlarla Yeni Dönem Başladı!

Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmeye başlanan yeni Duster, artık tamamen yerli motor seçenekleriyle sunuluyor. Bu adım, hem markanın Türkiye’deki üretim kapasitesini artırıyor hem de ÖTV avantajı sayesinde kullanıcıya ekonomik fayda sağlıyor.

Renault’un yenilenen Duster ailesinde dört farklı motor seçeneği yer alıyor:

1.3 TCe EDC 145 HP: 7 ileri otomatik şanzımanla birleşen bu motor, 594 litrelik geniş bagaj hacmiyle sınıfında liderlik iddiasında. Üstelik yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranı sayesinde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

7 ileri otomatik şanzımanla birleşen bu motor, 594 litrelik geniş bagaj hacmiyle sınıfında liderlik iddiasında. Üstelik yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranı sayesinde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP: Geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla çalışan hibrit sistem, önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. 1.2 Eco-G 120 HP: LPG destekli bu motor, hem performans hem de yakıt ekonomisini ön planda tutuyor.

Geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla çalışan hibrit sistem, önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. 1.2 Eco-G 120 HP: LPG destekli bu motor, hem performans hem de yakıt ekonomisini ön planda tutuyor. 1.2 Hybrid 4×4 LPG 150 HP: Duster tarihinde bir ilk olan bu versiyon, hibrit sistem, LPG ekonomisi ve dört çeker sürüş konforunu tek pakette bir araya getiriyor.

Yeni Duster, yalnızca motorlarıyla değil iç mekân konforuyla da dikkat çekiyor. Techno donanım seviyesinden itibaren Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) standart olarak sunuluyor. Yeni açık gri döşemeler ise kabin içinde ferah bir atmosfer yaratıyor.

Yerli üretim ile birlikte yeni Duster cazip fiyat avantajlarıyla satışta. Ayrıca Renault, yeni model için 200 bin TL’ye 0 faizli kredi ve 75 bin TL takas indirimi imkânı sunuyor. Güncel fiyat listesi ise şöyle: