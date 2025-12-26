Çinliler Kıskanacak: Renault'tan Tek Şarjda 1000 Kilometre!

Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramları son dönemlerde en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Renault yeni bir rekora imza attı. Fransız üretici özel bir mühendislik çalışmasıyla yürüttüğü Filante Record 2025 projesi kapsamında 1000 kilometre menzil rekorunu kırmayı başardı. İşte elektrikli otomobillerin batarya teknolojilerine ilham olacak yeni projenin detayları...

Renault Filante Record 2025 Yeni Bir Rekor Kırdı!

Renault elektrikli otomobillerde verimlilik konusundaki iddiasını bu kez dikkat çekici bir rekorla ortaya koydu. Markanın deneysel konsepti Filante Record 2025 tek şarjla kat edilen mesafe ve ortalama hız kombinasyonuyla elektrikli otomobil konseptinde yeni bir çıta belirledi.

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre Filante Record 2025 10 saatten kısa sürede hiç şarj etmeden 1008 kilometre yol kat etti. Test boyunca araç, ortalama 102 km/s hızını korumayı başardı. Scenic E-Tech modelinden alınan 87 kWh kapasiteli batarya bu sürüşte 7,8 kWh/100 km gibi dikkat çekici bir ortalama tüketim değerine ulaştı.

Bu değer otoyol kullanımına benzer şartlarda elde edilmesiyle ayrıca öne çıkıyor. Deneme, ilk etapta Fransa’da planlanmış olsa da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Test daha sonra 18 Aralık’ta Fas’ta bulunan UTAC pistinde gerçekleştirildi.

Renault’nun hedefi yalnızca düşük hızlarda menzil rekoru kırmak değil, elektrikli bir aracın uzun süre boyunca sabit ve gerçekçi bir hızla ne kadar verimli olabileceğini göstermekti. Testin sonunda Filante Record 2025’in bataryasında yüzde 11 şarj kaldığı ve bunun da teorik olarak yaklaşık 120 kilometrelik ek menzil anlamına geldiği paylaşıldı.

Özetle otomobil tek bir şarj ile aslında 1128 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu kanıtladı. Fransız üretici Filante Record 2025 projesinde elde edilen bilgi ve deneyimin seri üretim elektrikli otomobillerine de aktaracaklarını bildirdi. Bu da önümüzdeki dönemde Renault markasında 800+ km menzilleri konuşacağımız anlamına geliyor.

