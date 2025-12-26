Çinliler Cevap Verecek Mi? Musk Diğer Otomobil Markalarıyla Dalga Geçti!

Tesla, otononom sürüşteki iddiasını dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımıyla tekrar gündeme getirdi. Yapılan paylaşımda otonom sürüş teknolojisine sahip olmayan otomobiller için 1980'li yılların ev telefonları muamelesi yapıldı. Peki bu paylaşımda Musk asıl olarak kimi hedef aldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla'dan Ucu Açık Paylaşım: FSD Vurgusu!

Tesla’nın paylaşımı, şirketin otonom sürüş tarafında geldiği noktayı vurgularken aynı zamanda rakip teknolojilere de dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. Şirket uzun süredir geliştirdiği Full Self-Driving (FSD) yazılımını bir adım ileri taşıyarak denetimsiz sürüş dönemine yaklaşmayı hedefliyor.

Yapılan bu paylaşımla ayrıca Çinli otomobil üreticilerine de bir mesaj verildi. Zira Tesla'nın en büyük rakipleri arasında yer alan Çinli üreticiler de tam otonom sürüş alanında çeşitli çalışmalar yapıyor. Tesla bu paylaşımıyla Çinli markalara da Full Self-Driving (FSD) yazılımı ile meydan okuyor.

Ancak şu an tüketicilere sunulan FSD sürümleri hala sürücü gözetimi gerektiriyor. Buna karşın Tesla Robotaxi filosunda daha gelişmiş ve dahili bir FSD yazılımını aktif olarak test ediyor. Özellikle ABD’nin Austin kentinde yapılan denemelerde bu araçların tamamen sürücüsüz şekilde çalışabildiği görülüyor. Şehir içi trafikte gerçekleştirilen testlerde kavşaklar, yoğun trafik akışı ve karmaşık yol senaryolarının herhangi bir insan müdahalesi olmadan yönetildiği aktarılıyor.

Şirketin CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Tesla’nın denetimsiz FSD’yi büyük ölçüde çözdüğünü ve bir sonraki büyük yazılım güncellemesinin sistemdeki “son kritik eksik parça”yı tamamlayacağını ifade etmişti. Musk’ın yanı sıra Tesla’nın yapay zekâ ekibinin başındaki Ashok Elluswamy de Austin’de gerçekleştirilen testlerde, ön koltukta kimse olmadan yapılan sürüşlere dair görüntüler paylaştı.

Bu testler, sistemin güvenilirliğine dair algıyı güçlendirdi. Öte yandan Tesla, FSD teknolojisini küresel ölçekte yaygınlaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sistem hâlihazırda yedi ülkede aktif olarak kullanılırken Birleşik Arap Emirlikleri ve Danimarka gibi pazarlarda regülasyon onayları için temaslar devam ediyor.

Avrupa tarafında ise Tesla, kullanıcıların teknolojiyi daha yakından tanıması amacıyla FSD deneyim sürüşleri sunuyor. En güncel halka açık sürüm olan FSD v14.2.1, belirli şartlar altında sürücülere araç kullanımı sırasında mesaj yazma gibi yeni imkanlar da sağlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.