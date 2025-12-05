Cyberpunk Temalı REPLACED, Sonunda Çıkış Tarihine Kavuştu!

REPLACED, oldukça zorlu bir geliştirilme sürecini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar net bir çıkış tarihinin verilemediği siber çılgınlık temalı oyun, en nihayetinde net çıkış tarihine kavuştu. Bu durum, hem geliştirici ve yayıncı ve hem de oyuncular için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yıllardır Beklenen REPLACED, Sonunda Resmen Çıkış Tarihine Kavuştu

Sad Cat Studios tarafından geliştirilmekte olan REPLACED, 2021 yılında duyurulmuştu. PC (Epic Games Store, GOG ve Steam) ve Xbox Series için geliştirilen ve Thunderful Publishing tarafından da yayınlanacak olan oyun, geliştirici ekibin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürdüğü bölgeye yakın bir yerde bulunması dolayısı ile geliştirilme sürecinde büyük zorluklar yaşıyor. Zaten zaman içerisinde de birçok kez ertelenmişti. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayının ortalarında bu yıla ertelendiğini öğrenmiş olduğumuz REPLACED, 2026 yılının İlkbahar mevsimine ertelenmesinin ardından, net çıkış tarihine sonunda kavuştu.

Thunderful Publishing ve Sad Cat Studios, yaptıkları resmi duyuru ile oyunun 12 Mart 2026 tarihinde PC ve Xbox Series için çıkacağını müjdelediler. Oyun yönetmeni Yura Zhdanovich, bu duyurunun kendilerini fazlasıyla rahatlattığını ifade etti. Geliştirici ekip, oyuncu topluluğuna sabırlarından dolayı teşekkür eder iken beklenene değecek bir deneyimin sunulacağından emin olduklarını da sözlerine ekledi.

İlk günden Game Pass servisine de gelecek olan REPLACED, alternatif 1980’lerin Amerika topraklarında geçen bir 2.5B bilim-kurgu geçmiş zamandaki fütüristik aksiyon-platform oyunu oluyor. Kendi rızası dışında bir insan bedeninde kapana kısılmış ve insan yaşamını uyum sağlamaya çalışan R.E.A.C.H. isimli bir yapay zekanın rolüne bürüneceğiz.

Bir nükleer felaketin ardından, suçluların toplumda hüküm sürmesi ile kalıcı bir hasara meydana geliyor. Her şey yozlaşma, açgözlülük ve insanları ve organlarını nakit para olarak gören güç sahipleri tarafından yönetilmeye başlanıyor. Akıcı çatışma sahnelerinin, piksel sanat görünümünün ve sinematik platform ögelerinin karşımı ile eşsiz bir tek oyunculu bir deneyim yaşatacak olan REPLACED, önümüzdeki yılın öne çıkan oyunlarından bir tanesi olmaya aday diyebiliriz.