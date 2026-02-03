Resident Evil Requiem İçin Kısa Canlı Aksiyon Videosu Yayınlandı

Summer Game Fest'teki duyurusunun ardından, aylarca beklediğimiz Resident Evil Requiem ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Capcom da artık tanıtımları bu vesile ile hızlandırmaya başladı. Öyle ki kısabir canlı aksiyon videosu yayınlandı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bir Anne ile Kızının Yaşadıklarının Anlatıldığı Kısa Resident Evil Requiem Videosu Yayınlandı

Üç buçuk dakika uzunluğundaki 'Evil Has Always Had A Name' isimli videoda, Raccoon City sakini bir anne (Maika Monroe) ve kızının yaşadıkları anlatılıyor. Başlangıçta gayet normal bir hayat sürdükleri görülebiliyor. Ne var ki çok geçmeden bu harika tablo bir kabusa dönüyor. Zombiler şehrin sokaklarında cirit atmaya başlamalarının ardından, R.P.D. ekiplerinin de müdahalesi ile ortalık bir anda savaş alanına dönüyor.

Videonun ilerideki bir kısmında anneyi, zombi olduğu tahmin edilen bir şey ile mücadele ettiğini ve bir başka sahnede de kızıyla Licker isimli yaratığa yakalanmamaya çalıştığını görebiliyoruz. Son kareye bakılırsa, işler pek de yolunda gitmedi.

Yaşanan kaosun ardından, şehrin termobarik füzeler ile yok edilmesinin sonrasına geçiş yapılıyor. Görünen o ki kız, herhangi bir şekilde enfeksiyon kapmamış ama annenin şanslı olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Videonun sonlarına doğru da şehrin kendilerine ait olduğunu beyan eden gizemli bir kişilerce acısına son veriliyor.

Bu noktada, aslında dikkat çeken bir detaya da yer verilmiş. Bildiğiniz gibi üretici Koshi Nakanishi, oyunda karşımıza çıkacak olan zombilerin dönüşmeden önceki insan hallerinden izler taşıyacaklarını söylemişti. Burada da annenin dönüşmeden önceki halinden izler taşıdığını görebiliyoruz. Elinde kızıyla çektikleri fotoğraf ile mezarının başına geliyor. Bu da videonun yürek burkan bir başka anı diyebiliriz.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde satışa sunulacak. Bizlere Grace Ashcroft ile Leon Scott Kennedy ikilisinin başlarından geçenleri anlatacak. Umbrella Corporation ve bağlantılı olarak Raccoon City olaylarının bütünüyle sona ereceği oyun, şehirde yaşanan felaketin otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. Hikayenin başlangıç noktası ise Grace ile annesinin aylar önce öldüğü Wrenwood Hotel isimli mekandaki şüpheli ölümlerin araştırılması olacak.