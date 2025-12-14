Yeni Resident Evil'ın Dengeli Bir Oynanış Sunacağı Söyleniyor

Resident Evil Requiem için beklenen zaman azaldıkça, Capcom da tanıtımlar için yavaş yavaş vites yükseltmeye devam ediyor. The Game Awards şovunda uzun zamandır en kötü saklanan gerçek ortaya çıkmış ve Leon Scott Kennedy'yi en sonunda reel olarak görmüştük. Oynanış sekanslarına da yer verilmesi ile tabana kuvvet aksiyon dolu bir deneyim ile oyuna farklı bir tat katacağı da belli olmuştu. Japon oyun devi de bu fragmanın ardından oyunda iki farklı deneyimin sunulacağını teyit etti.

Grace ve Leon Bölümleri Resident Evil Requiem'de Eşit Olacakmış

Oyun yönetmeni Akifumi Nakanishi, Automaton-Media tarafından yapıla röportaj sırasında yaptığı açıklamaları ile Grace Ashcroft ve Leon Scott Kennedy ile hem hikaye ve hem de oynanış anlamında birbirlerinden farklı olacağını söyledi. Yani iki oyunu tek bir kutuya sığdırılmış gibi olacakmış.

Röportajda ayrıca oynanış sürülerinin de birbirine denk olacağı ve bir karakterin diğerinden ön planda olmayacağı müjdelendi. Nakanishi, Resident Evil: Revelations oyununu örnek gösterdi. Bildiğiniz gibi o oyunda, serinin tanınmış simalarından Chris Redfield ve Jill Valentine ikilisini yönetiyorduk ve hikayenin akışında ekranda kalma süreleri açısından iki karakter de birbirine denkti. Resident Evil Requiem ile bu dengenin bir kez daha kurulduğu söyleniyor.

Oynanış tarafında ise Resident Evil 4, Leon karakterinin oynanış temposu için ilham kaynağı olmuş. Grace için de Resident Evil 2 örnek alınmış olup, gerilim ve gizem arayanlar için biçilmiş kaftan olacakmış. Oyun yönetmeni Akifumi Nakanishi, oyuncuları ilerleyiş boyunca aksiyon dolu oynanıştan tedirgin edici bir atmosfere geçireceklerini söylüyor. Her ne kadar bu riskli gibi görünse de özgün bir temponun olacağını da sözlerine ekliyor.

Leon Scott Kennedy karakterinin oynanışı, genel bir fikir edineceğimiz şekilde fragman ile yüzeysel olarak gösterildiği için çok fazla detaylı bilgiye sahip değiliz. İlerleyen süreçte karşımıza geleceğini tahmin ettiğimiz oynanış sekansları ile her şey yerli yerine oturacaktır, ama şu andaki haliyle hem seriyi ilk oyunundan beri takip eden hayranlara ve hem de yeni tanışacak oyunculara hitap edecek bir oyun olacak gibi görünüyor.