Resident Evil Requiem İçin DLC Yolda! Leon'u Merkezine Alacak

Resident Evil Requiem, piyasaya sürüldüğü ilk andan bu yana listelerde zirvede konumlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Steam'de Türkiye ve dünya çapında en çok satılan oyun hâline gelen Requiem için şimdi de bir DLC (İndirilebilir İçerik) üzerinde çalışılıyor. Üstelik bu DLC'nin oyunculara en sevdikleri karakter ile oynama fırsatı sunacağı iddia edildi.

Resident Evil Requiem'in DLC'si Nasıl Olacak?

Resident Evil Requiem için sunulacak ilk büyük DLC'nin Leon S. Kennedy'yi merkezine alacağı iddia edildi. Ana oyunda Leon'un varlığına dair söylentiler ilk başta Capcom tarafından reddedilmiş olsa da bu karakter, oyun piyasaya sürülmeden önce büyük sürpriz ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Oyuncuların Leon karakterini ne kadar sevdiğinin farkında olan Capcom, DLC'de de aynı karakter üzerinden ilerleyecek gibi görünüyor. Genel olarak Resident Evil serisinde önemli bir yere sahip olan bu karakter, oyuncuların DLC'ye yönelmesi için en önemli sebeplerden biri olabilir. Aslına bakılacak olursa daha önceki söylentiler, DLC'nin orijinal oyundaki ana karakterimiz Grace'in annesi Alyssa Ashcroft'a odaklanacağına yönelikti.

Bu sızıntı kaynağı, söz konusu iddiaları yalanlamadı. Alyssa'nın tamamen oynanabilir modelinin mevcut olduğunu fakat DLC'nin odak noktasında daha çok Leon'u göreceğimizi söyledi. Ashcroft, serinin ana oyunlarından ziyade Resident Evil Outbreak'te karşımıza çıkan bir karakterdi. Aradan geçen onca yılın ardından onu görmek, çoğu oyuncu için duygulandırıcıydı. DLC'de de bu karaktere yer verilmesi, Capcom'ın oyuncu kitlesini yakından takip ettiğini gösteriyor.

Resident Evil Requiem DLC'si Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil Requiem için net bir tarih verilmedi ancak 2026 yılının içinde gelebileceği belirtildi. Oyunun daha yeni piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulunduracak olursak DLC'nin sunulması birkaç ay alabilir. Oyuncuların şu an yeni oyunu denemesi ve baştan sona oynayarak keşfedilebilecek her şeyi bulması biraz zaman alacaktır. Oyunculara bunun için biraz zaman tanıyan Capcom, birkaç ay sonra yeni DLC ile ilginin yeniden Resident Evil Requiem'e kaymasını sağlayabilir.

Resident Evil Requiem'in Hikayesi Süresi Ne Kadar?

Oyunun hikâyesi ortalama bir oynanışla 14 saat sürüyor. Ana hikâyeye odaklanarak ilerlediğinizde bu sürenin sonunda oyunun sonuna geliyor. Ama oyundaki her şeyi keşfetmek isterseniz Requiem'de harcadığınız süre 16-18 saati bulabiliyor. Sadece oyunu baştan sona hızlıca bitirmeyi tercih edenlerdenseniz de 9 saatlik bir oynanış süreniz olacağını söyleyebiliriz.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Resident Evil Requiem, serinin dokuzuncu ana oyunu olarak ön plana çıkıyor. FBI analisti Grace Ashcroft ile Leon S. Kennedy arasında geçişler yaparak iki karakteri de yönetebiliyorsunuz. Serinin ilk oyunlarına benzer şekilde bu oyunda da sınırlı cephaneniz bulunuyor.

Oyuna ilk başladığınızda elinizde yalnızca bir tabanca mevcut. Merminizi ise çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İlerledikçe karşınıza pek çok tehdit çıkıyor. Aksiyon ağırlıklı Resident Evil oyunlarının aksine rastgele ateş ederek bu tehditleri ortadan kaldırmanız mümkün değil. Sınırlı kaynağınızı göz önünde bulundurarak dikkatlice ilerleme ve çıkış yolunu bulma gereksinimi duyuyorsunuz.

Resident Evil Requiem'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 11 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel i5-8500 / Ryzen 5 3500 Intel i7-8700 / Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı GTX 1660 6 GB / RX 5500 XT 8 GB RTX 2060 Super 8 GB / RX 6600 8 GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

Resident Evil Requiem Kaç GB?

Resident Evil Requiem'in indirme boyutu yaklaşık 73 GB'a denk geliyor. Şu an piyasada mevcut çoğu büyük oyunun yanında ortalama olarak sayabileceğimiz büyüklükte. Yine de cihazınızda eğer yeterli kullanabilir depolama alanı yoksa biraz alan açmak isteyebilirsiniz. Bunun için gereksiz uygulamaları ya da oyunları kaldırıp işinize yaramayan dosyaları temizleyebilirsiniz.

Editörün Notu

Resident Evil Requiem'i mükemmel bir geliştirme sürecinden geçmiş oyun olarak görüyorum. Bu titiz geliştirme sürecinin DLC için de geçerli olacağı kanaatindeyim. Çoğunluğun aksine her ne kadar Leon ile oynamayı sevmesem de DLC çıktıktan sonra mutlaka bir şans vereceğim çünkü DLC'den yana beklentilerim oldukça yüksek.