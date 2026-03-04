Efsane Counter Strike Oyunu Geri Döndü! Ücretsiz Oynanabiliyor

Valve, aradan geçen uzun bir sürenin ardından oyuncuların talebine sonunda karşılık verdi. Bir dönem en çok oynanan oyunlar listesinin her zaman üst sıralarında yer alan Counter-Strike: Global Offensive, dijital oyun mağazasına yeniden eklendi. Bununla birlikte oyuncular eski oyuna akın etmeye başladı.

Counter-Strike: Global Offensive Yeniden Steam'de

Counter-Strike: Global Offensive, Steam üzerinden yeniden erişime açıldı. Oyun her ne kadar ilk başta ücretli olarak sunulsa da ömrünün sonuna doğru ücretsiz hâle getirilmişti. Valve, oyunu uzun bir aranın ardından tekrar erişime açtığında da oyunu ücretsiz olarak tutmaya devam ediyor.

Counter-Strike: Global Offensive Nasıl İndirilir?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Counter-Strike: Global Offensive" yazın.

Oyunun isminin üzerine basarak mağaza sayfasına gidin.

"Kütüphaneye ekle" seçeneğine basın.

Bazı oyuncularda şu an oyunun isminin aramalarda görünmediğini belirtmek gerekiyor. İlerleyen günlerde oyunun adının aramada görünmeye başlanması bekleniyor. O zamana kadar CS: GO'nun Steam sayfasını ziyaret etmeyi de düşünebilirsiniz. Bu, arama zahmetine de girmemenizi sağlayacaktır.

Counter-Strike: Global Offensive Neden Kaldırılmıştı?

Counter-Strike serisine hakimseniz muhtemelen şimdiye kadar Valve'ın her yeni oyunda nasıl bir yol izlediğini fark etmişsinizdir. Her yeni Counter-Strike oyununda geçiş yapmak oyuncuların tercihine bağlı oldu. Ne var ki Counter-Strike 2 piyasaya sürüldüğünde bu durum değişti. Valorant'ın bu türde öne çıkmasına seyirci kalmak istemeyen şirket, yeni oyuna geçilmesini zorunluluk hâline getirdi.

Takdir edersiniz ki Counter-Strike oyunları ile büyümüş olan oyuncuların mevcut oyunlardan vazgeçmeleri neredeyse imkânsız. Counter-Strike 1.6 bile 2000 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bugün hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Counter-Strike: Global Offensive de bunlardan biri olabilirdi, çok büyük bir oyuncu kitlesi vardı. Ama Valve, geçmişte olduğu gibi oyuncu kitlesini bölmek istemedi.

Yeni oyun Counter-Strike 2 piyasaya sürüldüğünde Counter-Strike: Global Offensive de aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı. Her ne kadar bazı oyuncular "csgo_legacy" seçeneğini kullanarak eski oyuna erişebilmeye devam etse de elbette ki destek sona erdiği için o eski oyunun sunduğu özelliklerden yararlanmak mümkün olmuyordu. Bu da oyuncular açısından ciddi bir dezavantaj anlamına geliyordu.

CS: GO'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP

Windows 7 / Vista / XP İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750

Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu, 256 MB veya üzeri ve Pixel Shader 3.0 destekli

DirectX 9 uyumlu, 256 MB veya üzeri ve Pixel Shader 3.0 destekli DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS: GO'nun Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üzeri

MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üzeri İşlemci: Intel Core Duo İşlemci (2GHz veya üzeri)

Intel Core Duo İşlemci (2GHz veya üzeri) RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya üzeri / NVIDIA 8600M veya üzeri

Editörün Yorumu

Counter-Strike: Global Offensive'den Counter-Strike 2'ye geçiş sürecini Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarını Windows 11'e geçmeye teşvik etmek için yaptığı hamlelere benzetiyorum. Her iki şirket de eski sürümü kullanmaya devam etmeye izin verdi ancak güncelleme desteğini çektiği için önceki versiyonu oldukça işlevsiz hâle getirdi. En nihayetinde ikisi de tepki toplamaktan kaçamadı.

Neyse ki uzun bir zaman da olsa bu kritik karardan sonunda vazgeçilmiş gibi görünüyor. Mağaza sayfasındaki yorumlara baktığımızda oyuncuların bu karar değişikliğinden ne kadar mutlu olduğunu görebiliriz. Sunucular açılıp Faceit'ye geldikten sonra oyuncu sayısında ciddi bir artış olacağını düşünüyorum.