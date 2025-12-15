O Oyunla İlgili Gerçek Ortaya Çıktı! Capcom Başından Beri İşareti Ediyormuş

Leon Scott Kennedy karakterinin Resident Evil Requiem oyununda olacağının resmen açıklanması, aslında çok da büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü, oyunun duyurusundan önce ve sonra yaşanan sızıntılar zaten bu durumu ortaya koymuştu. Her ne kadar Capcom her defasında aksini iddia etmiş olsa da aslında yayınlanan her üç fragmanda da bizzat işaretini vermiş. Bunu görmek için, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyormuş.

Ünlü Karakterin Resident Evil Requiem Oyununda Olduğu Baştan Belliymiş

Resident Evil sızıntıları ile tanınan Aesthetic Gamer, Resident Evil Requiem duyuru fragmanının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımi ile Leon Scott Kennedy'yi aslında gördüğümüzü söylemişti. Ne var ki görebilmek için fragmanı dikkatli izlememiz önerilmişti. Bu zamana kadar gizemi çözülememiş olan bu durum, aylar sonra bir anlam kazandı. İşin sırrı oyunun adının ekrana geliş sürecinde saklıymış.

kathyanhy isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşıma bakılırsa, şimdiye kadar yayınlanan her üç fragmanın da sonlarına doğru ekrana gelen 'Requiem' yazısının oluşması aşamasındayken doğru zamanlama ile durdurur ve görüntüyü önce 180 derece dikey ve sonrasında da yatay çevirirseniz, 'Leon' sözcüğünün ortaya çıktığını görebilirsiniz. Elbette bu şeytanın bile aklına gelmez, ama Japon oyun devinin aklına gelmiş.

Hidden Easter egg in the three official trailers for Resident Evil Requiem!



Discovered by @BLEACH_FAN001, who noticed that in the final seconds, when pausing the subtitle "Requiem" at the exact frame, rotating the screen 180° and flipping/mirroring the image horizontally, the… pic.twitter.com/onXjARqm53 — ᴋᴀᴛʜʏᴀɴʜʏ ✨ (@kathyanhy) December 13, 2025

Yapılan bu keşfin ardından, hem sürprizi bozmamayı ve hem de seriyi ilk oyundan beri takip eden oyunculara hoş bir göz kırpmayı istediği düşünüldü. Ayrıca bu şekilde başka gizlerin olup olmadığı da merak edilir oldu. Bilhassa Leon Scott Kennedy karakterinin olduğu oyunlardan genellikle eksik kalmayan Ada Wong da karşımıza çıkacak mı? İşte bu da bir diğer merak konusu diyebiliriz.

Serinin geçmişinde bu tarz ipuçları pek çok kez verilmişti. Ancak hiçbiri, her ne kadar fazlaca iyi gizlenmiş olsa da bu kadar erken verilmemişti. Yani şaşırtıcı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hiç şüphe yok ki oyuncular, bu gelişmenin ardından fragmanları detaylı bir mercek altına alacak ve gizli kalmış sırları ortaya çıkartmaya çalışacaklardır. Önümüzde iki buçuk aylık bir süre var ve bakalım neler göreceğiz?