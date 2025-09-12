Resident Evil Requiem'in Film Gibi Fragmanı Yayında!

Dünyanın en popüler korku oyunu serilerinden Resident Evil'ın yeni oyununun ikinci fragmanı yayınlandı. 2 dakika 34 saniye uzunluğundaki fragman, yayınlanmasının üzerinden çok az bir süre geçmesine rağmen beğeni yağmuruna tutuldu. Resident Evil serisinin hayranlarının yeni oyuna dair beklentisi, bu fragmanla birlikte iyice yükseldi.

Resident Evil Requiem'in İkinci Fragmanı Ne Sunuyor?

Resident Evil Requiem'in YouTube'da yayınlanan yeni fragmanı, ilk fragmana kıyasla oyun hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Bir telefon sesiyle başlayan fragman, Resident Evil serisinin gerilimin giderek katlanmasına neden olan tarzıyla devam ediyor. Loş bir ışık altında kameranın ağır ağır hareket etmesiyle başlayan fragman, telefonun açılmasıyla karakterimiz Grace Ashcroft'a geliyor.

Grace telefonu kapattıktan sonra ışıklar sönüyor ve bir sonraki kırılma noktasına kadar neler olduğuna dair sahneler görmeye devam ediyoruz. Sonlara doğru ise gerilim had safhaya çıkıyor ve oyundaki yaratıklardan bazılarını görme imkânına sahip oluyoruz.

Umbrella Corporation logosundan hemen önceki yaratık, bizi oyunda nasıl büyük bir zorluk seviyesinin beklediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Neredeyse Resident Evil'ın film serisini aratmayacak kalitede olan fragman şimdiden binlerce kişi tarafından beğenildi ve serinin hayranlarından yüzlerce yorum aldı.

Resident Evil Requiem Konusu

Resident Evil'ın ana serisinin dokuzuncu oyunu olan Resident Evil Requiem'in hikâyesi, terk edilmiş bir otelde kimliği belirsiz bir cesedin bulunması ile başlıyor. Bu davaya FBI ajanı Grace Ashcroft atanır ancak burası sıradan bir otel değildir. Grace'in annesi, sekiz yıl önce burada öldürülmüştür.

Grace sonunda geçmişle yüzleşmeye karar verir ve olay yerine doğru yola çıkıyor fakat bu dava, Raccoon City'deki salgının arkasındaki gizli gerçeği de ortaya çıkaracaktır.

Resident Evil Requiem Çıkış Tarihi

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Capcom tarafından geliştirilip yayınlanan oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabilecek.