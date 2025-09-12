Battlefield 6'nın 11 Dakikalık Battle Royale Videosu Sızdırıldı

Merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunda termal dürbünün yer alacağı ortaya çıkmıştı. Bu kez ise Battlefield 6'nın battle royale moduna ait oynanış görüntüleri sızdırıldı. Görüntülere göre keyifli bir battle royale deneyimi elde edilecek.

Battlefield 6'nın Battle Royale Videosu Ortaya Çıktı

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, team deathmach ve rush gibi standart modların yanı sıra battle royale moduna da sahip olacak. 11 dakika 43 saniye uzunluğundaki videoya göre bu modda bot ve tank gibi araçlar kullanabileceğiz.

Bu durum, Battlefield serisinin temel mekaniklerinden olan araçlı savaşın Battle Royale moduna da entegre edildiğini ortaya koyuyor. Bu da oyunculara, düşmanlarla çatışmak için farklı taktiksel seçenekler sunacak. Ayrıca haritanın farklı noktalarında çeşitli ekipmanlar içeren sandıklar da bulunacak.

Ayrıca 2 dakika 41 saniye uzunluğunda bir oynanış videosu daha ortaya çıktı. Bu videoya göre battle royale modunda oyuncular helikopterden paraşütle atlayıp devasa bir haritanın herhangi bir kısmına inebileceğiz. Haritaya atlamadan önce silah ve ekipmanlar seçebileceğiz.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Battlefield 6, bir savaş oyunudur. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Battle royale modunun ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.895 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.895 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Battle royale modunun farklı bir tarihte gelmesi bekleniyor.