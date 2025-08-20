Resident Evil'ın Yeni Oyunundan İlk Fragman Geldi: Çok Korkacaksınız! (Video)

Oyunseverlerin merakla beklediği Gamescom 2025 etkinliği geçtiğimiz gün resmen başladı. Pek çok yeni oyun ve ürünlere sahne olması beklenen dev etkinlikte yepyeni bir Resident Evil oyununun duyurusuna yer verildi.

Kısa bir süre önce duyurulan yeni Resident Evil Requiem, geçtiğimiz gün ilk kez sergilenen fragmanıyla Gamescom'a sahne oldu. Yayımlanan yeni fragman Resident Evil Village'dan sonra serinin yeni oyununun merak edilen hikayesi ve ana karakterlerine ışık tutuyor. İşte detaylar!

Resident Evil Requiem Yepyeni Bir Karaktere Ev Sahipliği Yapıyor

Yeni korku oyununun paylaşılan ilk fragmanı oyuncuların kontrol edeceği yeni ana karakter Grace Ashcroft'a odaklanıyor. Videoda duyulan gizemli bir telefon konuşması sonrasında, Grace Ashcroft ve annesi Alyssa Ashcroft kaldıkları otelden kaçmaya çalışıyor. Ancak, kaçış sırasında elektriğin kesilmesiyle birlikte, iki kadın da serinin ana korku temalarından biri olan zombi saldırılarıyla baş başa kalıyor.

Bununla birlikte Grace'in bir FBI ajanı olarak yıllar sonra otele geri dönmesiyle oyunun hikayesi daha karmaşık ve korku dolu olaylara evriliyor. Öte yandan yayımlanan yeni fragman, hikayeye dair önemli ipuçları verse de, oyunun teknik özellikleriyle ilgili bilgileri henüz gizli tutuyor.

Ancak daha öncesinde ortaya atılan iddialar, Resident Evil Requiem'in oyunculara hem birinci şahıs (FPS) hem de üçüncü şahıs (TPS) kamera açısıyla oynama imkanı sunacağını gösteriyor. Üstelik oyuncuların bu yapımda efsanevi Raccoon City'ye geri dönme ve Umbrella Corporation'ın korkunç sırlarını keşfetme fırsatı bulacağı da söylentiler arasında.

Serinin hayranlarını üzecek önemli diğer detay ise, yayımlanan fragmanda Leon S. Kennedy'e ait tek bir görüntünün bile olmaması. Bu nedenle, sevilen karakterin oyunda yer alıp almayacağını henüz bilinmiyor.

Resident Evil Requiem'in İlk Fragmanı

Resident Evil Requiem Ne Zaman Çıkacak?

En iyi tek kişilik korku oyunları listesine adını yazdırması beklenen yeni Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülecek.

Peki siz yeni Resident Evil oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.