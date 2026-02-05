Resident Evil Requiem Spoiler'larına Hazırlıklı Olun: Kutulu Sürümler Sızdı

Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara bakılırsa, bazı şanslı oyuncular kutulu Resident Evil Requiem sürümleri ile buluştular. Elbette bu, sürprizi bozacak paylaşımların ufukta olduğunun habercisi oldu. Yani sosyal medya üzerinde dolaşırken son derece dikkatli olmanızda fayda var.

Kutulu Resident Evil Requiem Sürümleri Oyuncuların Ellerine Geçti

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, serinin sıradaki ana oyunu olan Resident Evil Requiem ile 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarında buluşacağız. Yani önümüzde üç haftalık bir süre kaldı. Ancak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gösteriyor ki oyunun kutulu sürümü, bazı bölgelerdeki perakendeciler tarafından PlayStation 5 versiyonu erkenden satılmış.

الغلاف الرسمي للعبة #ResidentEvilRequiem

صورة متغيرة لمحطة الشرطة قبل وبعد الكارثة. pic.twitter.com/eit3O4uJsw — جيمرسناك (@Gamer_Snack) February 3, 2026

Söz konusu bu tatsız gelişmenin, dünya genelindeki lojistik zincirinde yaşanan bir aksaklık sonucu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bunun biz oyuncular açısından taşıdığı risk ise, Capcom firmasının oyunu oynar iken öğrenmeyi isteyeceğimiz kritik gelişmelerin daha oyun elimize gelmeden karşımıza çıkması anlamına geliyor. Buna oyunun finali de dahil olacak.

Bir kişi dahi paylaşsa, dalga dalga yayılması ile beklenmedik bir anda karşımıza düşebilir, dalgınlıkla tıklayıp da tadımızı kaçırabiliriz. Yani sosyal medya üzerinde dolaşır iken, eğer her şeyi oyunda görmeyi istiyorsanız, ekstradan hassasiyet göstermenizi öneriyoruz. Japon oyun devinin tanıtımlarda pek fazla yeni bir şey göstermiyor oluşu, belli ki bizleri büyük sürprizlerin beklediğine işaret ediyor.

Diğer yandan, oyunun kapak tasarımının da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bakış açısına göre değişen kapak tasarımıyla, R.P.D. binasının hem sağlam ve hem de şehrin yıkımı sonrasındaki hali arasında geçiş yaşanabiliyor. Yani koleksiyoncular için epey değerli bir ürün olacak.

Şu an için Capcom tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor, ama hiç şüphe yok ki yaşanan bu duruma en az bizim kadar geliştiricilerin de canı sıkılmıştır. Yakın bir zamanda detaylıca bir açıklamanın yapılmasını bekleyebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.