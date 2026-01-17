Herkesin Sevdiği Oyuna Özel Saatler Tasarlandı! Fiyatı Pes Dedirtti

Çok uzun bir geçmişi olan Resident Evil serisinin yeni oyunu oldukça uzun bir zamandan beri bekleniyor. Oyuncuların Requiem olarak adlandırılan bu oyunla buluşmasına çok az bir zaman kalmışken yeni bir saat tanıtıldı. Oyunu yansıtan tasarımı ile dikkat çeken cihazların hem Leon S. Kennedy hem Grace Ashcroft için özel bir sürümü bulunuyor.

Khaki Field Auto Chrono Özellikleri

Resident Evil serisini daha önce oynayanların bileceği üzere Leon, eski bir polis memuru ve şimdiye kadar pek çok tehlike ile karş ıkarşıya geldi. Yaratıklar ve zorlu koşullarla sayısız kez yüzleşen bir karakterden zarif ve lüks görünen bir akıllı saat beklenemezdi. Bu nedenle Khaki Field Auto Chrono, Hamilton Khaki Field'ın tasarımı baz alınarak geliştirildi.

Saatin geliştiricisi teknik özelliklere değinmese de standart Khaki Field Chrono modeline göre 42 mm kadran çapına, 14,5 mm kalınlığa ve 100 metre su direncine sahip bir saat olduğu söylenebilir. Saatin içinde Hamilton H-21 mekanizması bulunacağı söyleniyor. Bu, saatin takılmadığı zamanlarda dahi 60 saat boyunca çalışmaya devam etmesine olanak tanıyor.

American Classic Pan Europ Özellikleri

Leon'un saatini beğenmeyenler için Resident Evil: Requiem'in ana karakteri Grace Ashcroft'a da özel bir saat tasarlandı. Bu saat, Leon'un modelinden biraz daha az sağlam. American Classic Pan Europ olarak adlandırılan 42 mm'lik saatin daha çok yolculuk temasına sahip olduğu görülüyor.

Saatin geri kalan siyah detaylarını altın rengi ile tamamlayan cihaz, standart American Classic Pan Europ modeline göre 11,85 mm kalınlığında ve 50 metre su su direncine sahip. Bu da gün içinde el yıkama ve benzeri durumlarda suya maruz kaldığında bile sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Yeni Resident Evil Saatlerinin Fiyatları

Leon'un Saati (Khaki Field Auto Chrono): 2.175 dolar (94 bin 128 TL)

2.175 dolar (94 bin 128 TL) Grace'in Saati (American Classic Pan Europ): 1.475 dolar (63 bin 834 TL)

Yeni saatler, oyunun çıkış tarihi ile aynı gün piyasaya sürülecek. Bu da kullanıcıların 27 Şubat 2026 tarihine kadar beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Bu arada saatlerin sınırlı sayıda üretileceğini de belirtelim. Her birinden yalnızca 2 bin adet sunulacak. Bu nedenle saatleri herkesin alması mümkün olmayacak.