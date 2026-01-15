1.122 TL'lik İki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Epic Games, geçen hafta 2026 yılının ilk haftalık ücretsiz oyununu erişime açtı. Şirket, Bloons TD 6 isimli kule savunma oyunundan sonra şimdi de Sytx serisinin en sevilen iki oyununu bedava dağıtıyor. Gizlilik odaklı oyunları sevenlerin bu oyunları kaçırmaması gerekiyor.

Sevilen Sytx Oyunları Ücretsiz Hâle Geldi

Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness (Deluxe sürümü), Epic Games'te ücretsiz oldu. İlk oyun da normalde Steam'de 12.99 dolara (561 TL) satılıyor. Bu da söz konusu oyunları eğer şimdi alırsanız toplamda 1.122 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

İki oyun için sunulan bu fırsatın sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğunu belirtelim. Oyunlar, 22 Ocak 2026 tarihinde yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunları kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman bilgisayarınıza yükleyip oynama imkânı elde edeceksiniz.

Styx: Master of Shadows Fragmanı

Styx: Master of Shadows Nasıl Bir Oyun?

Gizlilik oyunları oynamaktan hoşlananlara hitap eden Styx: Master of Shadows'ta bir goblini kontrol ediyoruz. Oyunda gölgelerde saklanarak ilerliyor, düşmanları sessizce alt etmeye çalışıyoruz. O yüzden eğer hızlı tempolu oyunları seviyorsanız sizin için bir noktada biraz sabır testi olmaya da başlayabilir.

Unreal Engine 4 motoru sayesinde kaliteli grafiklere sahip olan bu oyunda klon yaratabiliyor, iksir kullanabiliyorsunuz. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli modların da yer aldığını belirtmekte fayda var. Nacon tarafından yayınlanan oyunun Steam'deki incelemeleri de çok olumlu.

Styx: Master of Shadows Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) İşlemci: AMD FX-8350 X8 (4,0 GHz) / Intel Core i7-4790 (3,6 GHz)

AMD FX-8350 X8 (4,0 GHz) / Intel Core i7-4790 (3,6 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Styx: Shards of Darkness Fragmanı

Styx: Shards of Darkness Nasıl Bir Oyun?

Shards of Darkness, Styx serisinin başka bir oyunudur. Bu oyunda da yine bir goblini yönetiyoruz. Tıpkı serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Shards of Darkness'ta da gizlilik ön planda. Gölgelerde hareket ederek düşmanların görüşünden kaçabildiğimiz oyunda dikkat dağıtmak ve çeşitli tuzaklarla düşmanları alt etmek mümkün.

Oyunda görevleri yaptıkça puan elde ediyorsunuz. Bu puanlar, yeni yeteneklerin kilidini açmak için kritik öneme sahip. Oynanış tarzını geliştirmek istiyorsanız yeteneklere çok dikkat etmeniz gereken oyun, 71 Metacritic puana sahip. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyunun Steam'de Master of Shadows gibi çok olumlu incelemeleri bulunuyor.

Styx: Shards of Darkness Minimum Sistem Gereksinimleri