Resmen Duyuruldu: Milyonların Sevdiği Korku Oyunu Serisi Mobile Geliyor!

Capcom, popüler korku serisi Resident Evil'ı mobil platformlara taşıyacak yeni bir oyununu resmen duyurdu. Resident Evil Survival Unit isimli yeni yapım, mobil oyun dünyasında korku deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Ana serinin stüdyosu Capcom'un yanı sıra Joycity Corporation ve Aniplex iş birliğiyle geliştirililen yeni Survival Unit, yakın zamanda gerçekleşecek bir tanıtım etkinliğinde oyunseverlerle ilk kez buluşacak. İşte detaylar!

Survival Unit Hakkınd Tüm Detaylar 10 Temmuz'da Açıklanacak

Yapılan açıklamaya göre Resident Evil serisinin yeni mobil oyunu, 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte tanıtılacak. Bu etkinlikte oyunun ilk fragmanı ile bazı oynanış görüntülerini görmeyi ve çıkış tarihi ile ilgili bilgileri duymayı umuyoruz.

Öte yandan şu ana kadar Survival Unit hakkında bilinen tek şey, oyunun korku temasında geçen gerçek zamanlı strateji yapımı olacağı. Oyunun ortak geliştiricilerin Joycity Corporation'un, özellikle bu alandaki deneyimiyle tanındığını belirtmekte fayda var. Zira şirket daha öncesinde "Pirates of the Caribbean: Tides of War" gib önemli strateji oyunlarına imza attı. Firmanın bu türü korku oyununa nasıl entegre edeceği ise merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Survival Unit, Resident Evil serisini mobil oyun dünyasına taşıyabilir mi? Yorumlarda buluşalım...